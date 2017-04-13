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Пасха в ресторанах Москвы

Традиционные куличи и оригинальные угощения от шефов столицы
Куличи пекут почти во всех ресторанах, приготовивших для Пасхи специальные предложения
Куличи пекут почти во всех ресторанах, приготовивших для Пасхи специальные предложения
Кондитерская «Кафе Пушкинъ»

Пасху отмечают почти все крупные рестораны. Часть заведений ограничится специальным меню в день праздника, другие уже с начала недели продают куличи, творожную пасху и пасхальные наборы. Варианты празднования - в подборке «Ведомостей».

Подготовиться заранее

До наступления праздника пасхальные угощения будут готовить в ресторанах Chriatian, «Brasserie Мост», Maritozzo, Erwin, «Шинок», «Бочка», а также в кондитерской «Кафе Пушкинъ». Куличи и другие блюда нужно заказывать заранее - вечером накануне или утром (тогда в течение дня заказ будет готов).

В кондитерской «Кафе Пушкинъ» к Пасхе каждый год готовят десерты из шоколада: шкатулку «Пасхальная наседка» в форме курочки с шоколадными яйцами внутри, яйцо из темного шоколада с десертом «Прага» внутри и яйцо «Ромашка». Здесь же предлагают одни из самых дорогих пасхальных куличей в городе: покрытый белым шоколадом за 5950 руб. и темным шоколадом за 6750 руб. Обычные куличи дешевле: весом 900 гр. стоит 2790 руб., 400 гр. - 1790 руб. В «Brasserie Мост» также не ограничиваются традиционными куличами. Здесь пекут бисквитного ягненка (800 руб.) из фундучной муки, соленый кулич с маринованными артишоками и вялеными томатами и пасхальный кекс с ликером гранд-марнье. В ресторане Maritozzo помимо куличей готовят шоколадные яйца (большие, 0,5 кг, - 1700 руб.), крашеные яйца и итальянские традиционные угощения – пирог из песочного текста с рикоттой и перловкой (2000 руб. за кг) и каравай с грудинкой и сыром пекорино (1500 руб. за кг).

В Christian пасхальное меню включает куличи, творожную пасху, шоколадные яйца с игрушкой внутри и домашний лимончелло — все можно купить по отдельности или собрать в подарочную корзину. Также пасхальную корзину можно приобрести в Erwin. Здесь готовят пасху, куличи с изюмом, цукатами, орехами и специями (большой кулич 1 кг стоит 950 руб., малый 500 гр. - 390 руб.), а также специальное угощение - большой шоколадный кулич (1650 руб.), украшенный гнездом из молочного шоколада с шоколадными перепелиными яйцами.

Куличи или пасху по фирменным рецептам шефов можно купить в «Шинке», «Бочке» и Buono. Шеф Buono Кристиан Лоренцини испечет куличи на закваске долгого вызревания и приготовит творожную пасху с изюмом и цукатами. В «Шинке» можно купить творожную пасху по фирменному рецепту Елены Никифоровой - ванильную с цукатами и шоколадную с миндалем. Предложение «Бочки» - кулич с изюмом и карамелизированными орехами, приготовленный по рецепту шеф-повара Игоря Беднякова.

В кондитерской Ladurée представлена специальная пасхальная коллекция: лимитированная коробочка «Весенний сад» на восемь пирожных-макарон и коллекция шоколадных десертов в форме курочек и яиц. Их заказывать заранее не нужно. В клубах-ресторанах Ribambelle также можно купить готовые сладости: куличи с цукатами или изюмом двух размеров (от 350 до 880 руб.), наборы пряников в деревянном пенале (от 1150 руб.), а также оригинальный набор в виде гнезда из ивовых веток, в котором собраны три кекса, три пряника и большой кулич с изюмом или с цукатами на выбор (от 2300 руб.).

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Творожная пасха из Christian
Christian
Творожная пасха из Christian
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Шоколадные десерты в кондитерской «Кафе Пушкинъ»
Кондитерская «Кафе Пушкинъ»
Шоколадные десерты в кондитерской «Кафе Пушкинъ»
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Куличи из «Кафе Пушкинъ»
Кондитерская «Кафе Пушкинъ»
Куличи из «Кафе Пушкинъ»
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Пасхальные десерты Ladurée
Ladurée
Пасхальные десерты Ladurée
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В Ribambelle готовят несколько видов сладостей
Ribambelle
В Ribambelle готовят несколько видов сладостей
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В Erwin предлагают куличи разного размера
Erwin
В Erwin предлагают куличи разного размера
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В день Пасхи

Большинство ресторанов будут праздновать Пасху воскресным бранчем. Такой формат выбрали в отелях Four Seasons и «Балчуг Кемпински», ресторанах Buono, «Шинок», «Фаренгейт», «Матрешка», «Турандот» и в кафе ЦУМа.

Одно из исключений - специальное сет-меню в Сristal Room Baccarat, которое будет действовать c 16 апреля и в течение всей пасхальной недели. В числе блюд, предложенных шеф-поваром Мишелем Ленцем, зеленый суп из черемши с эспумой из перепелиного яйца, пирог из слоеного теста с перепелами, омар в панцире с копченым оливковым маслом, дикий лосось с щавелем и кремом из топинамбура или молочный пасхальный ягнененок с трюфелями. В день Пасхи гостям предложат шоколадные яйца и кулич. Стоимость сета - 7500 руб.

Обычное меню воскресного бранча в Four Seasons 16 апреля дополнят традиционными пасхальными блюдами. Среди них жаренный во фритюре ягненок в тосканском стиле, жареный ягненок с фасолью «фава» и артишоками, традиционный неаполитанский запеченный пирог из спагетти, а также пасхальный кулич и шоколадные яйца.

Бранч в кафе ЦУМа начинается в 12.00, здесь подготовят специальное меню с традиционными пасхальными блюдами: куличами с помадкой, творожной пасхой, крашеными яицами, пасхальными булочками, шоколадными яицами и праздничными пирогами. Также в этот день предложат яйца с осетровой икрой, салат из перепелиных яиц с копченым лососем, каре ягненка в зеленой панировке, баранья корейка, димсамы с крабом, большой выбор икры.

В «Фаренгейте» традиционным пасхальным блюдам предпочтут авторские вариации. Вместо куличей предложат фирменный десерт шефа Андрея Красова: микс мороженого из батата и рисового пудинга, приправленного облепиховым соусом и украшенное «скорлупой» из белого шоколада. Вместо крашеных яиц приготовят яйца пашот или яйца бенедикт с прослойкой бекона и каперсами. Стоимость бранча - 1600 руб.

Воскресный обед ресторана «Матрешка» составят из блюд русской кухни. Шеф Влад Пискунов приготовит молодого ягненка и поросенка с хреном, которых вывезут в зал на большой телеге. Из традиционных пасхальных блюд - пасха из топленого молока, яйца и куличи по рецепту XIX в.

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Бранч в ресторане Quadrum отеля Four Seasons сервируют каждое восресенье
Quadrum
Бранч в ресторане Quadrum отеля Four Seasons сервируют каждое восресенье
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Блюдо из пасхального меню Cristal Room Baccarat
Baccarat
Блюдо из пасхального меню Cristal Room Baccarat
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К пасхальному бранчу в кафе ЦУМа подготовят больше десяти специальных блюд
ЦУМ
К пасхальному бранчу в кафе ЦУМа подготовят больше десяти специальных блюд
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Авторский десерт шефа Fahrenheit Андрея Красова выглядит как яицница
Fahrenheit
Авторский десерт шефа Fahrenheit Андрея Красова выглядит как яицница
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В пасхальное меню ресторана "Матрешка" войдут блюда по традиционным рецептам русской кухни
Матрешка
В пасхальное меню ресторана "Матрешка" войдут блюда по традиционным рецептам русской кухни
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Семейный праздник

В части заведений пасхальный бранч можно провести с детьми, где для них приготовили специальную развлекательную программу. Так, в отеле «Балчуг Кемпински» для детей проведут художественный мастер-класс по росписи пасхальных яиц с приглашенным художником-аниматором. В пасхальном меню «Балчуга» около 100 позиций, в том числе пасхальные угощения, специальные предложения на основе сезонных продуктов и блюда-бестселлеры.

В клубах-ресторанах Ribambelle для детей организуют тематическую анимационную программу «В поисках пасхальных яиц» - квест по поиску символов Пасхи. Семейный бранч в Buono дополнят развлекательной программой для детей — пасхальным квестом, шоу разнопородистых ежиков, кулинарным мастер-классом по украшению куличей.

В «Турандот» пасхальный семейный бранч проводят и в субботу, и в воскресенье. К обычному бранч-меню ресторана (блюда европейской и паназиатской кухни) добавят куличи, крашеные яйца, пасху. Для детей проведут мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц и шоу мыльных пузырей.

Специальная программа для детей с играми и мастер-классами в ресторане «Шинок» начнется в 14.00. Пасхальный обед составят из блюд русской и украинской кухни - с домашними колбасами и салом, фирменными настойками. Их дополнят пасхальными угощениями - крашеными яйцами и куличами.

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Шеф-повар Buono Кристиан Лоренцини приготовит пасхальные блюда по авторским рецептам
Buono
Шеф-повар Buono Кристиан Лоренцини приготовит пасхальные блюда по авторским рецептам
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Украшения кулича в "Балчуг Кемпински Москва-Easter" напоминают купола собора Василия Блаженного
Балчуг Кемпински
Украшения кулича в "Балчуг Кемпински Москва-Easter" напоминают купола собора Василия Блаженного
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Куличи из ресторана "Шинок"
Шинок
Куличи из ресторана "Шинок"
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