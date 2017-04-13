Пасха в ресторанах Москвы

Пасху отмечают почти все крупные рестораны. Часть заведений ограничится специальным меню в день праздника, другие уже с начала недели продают куличи, творожную пасху и пасхальные наборы. Варианты празднования - в подборке «Ведомостей».

Подготовиться заранее

До наступления праздника пасхальные угощения будут готовить в ресторанах Chriatian, «Brasserie Мост», Maritozzo, Erwin, «Шинок», «Бочка», а также в кондитерской «Кафе Пушкинъ». Куличи и другие блюда нужно заказывать заранее - вечером накануне или утром (тогда в течение дня заказ будет готов).

В кондитерской «Кафе Пушкинъ» к Пасхе каждый год готовят десерты из шоколада: шкатулку «Пасхальная наседка» в форме курочки с шоколадными яйцами внутри, яйцо из темного шоколада с десертом «Прага» внутри и яйцо «Ромашка». Здесь же предлагают одни из самых дорогих пасхальных куличей в городе: покрытый белым шоколадом за 5950 руб. и темным шоколадом за 6750 руб. Обычные куличи дешевле: весом 900 гр. стоит 2790 руб., 400 гр. - 1790 руб. В «Brasserie Мост» также не ограничиваются традиционными куличами. Здесь пекут бисквитного ягненка (800 руб.) из фундучной муки, соленый кулич с маринованными артишоками и вялеными томатами и пасхальный кекс с ликером гранд-марнье. В ресторане Maritozzo помимо куличей готовят шоколадные яйца (большие, 0,5 кг, - 1700 руб.), крашеные яйца и итальянские традиционные угощения – пирог из песочного текста с рикоттой и перловкой (2000 руб. за кг) и каравай с грудинкой и сыром пекорино (1500 руб. за кг).

В Christian пасхальное меню включает куличи, творожную пасху, шоколадные яйца с игрушкой внутри и домашний лимончелло — все можно купить по отдельности или собрать в подарочную корзину. Также пасхальную корзину можно приобрести в Erwin. Здесь готовят пасху, куличи с изюмом, цукатами, орехами и специями (большой кулич 1 кг стоит 950 руб., малый 500 гр. - 390 руб.), а также специальное угощение - большой шоколадный кулич (1650 руб.), украшенный гнездом из молочного шоколада с шоколадными перепелиными яйцами.

Куличи или пасху по фирменным рецептам шефов можно купить в «Шинке», «Бочке» и Buono. Шеф Buono Кристиан Лоренцини испечет куличи на закваске долгого вызревания и приготовит творожную пасху с изюмом и цукатами. В «Шинке» можно купить творожную пасху по фирменному рецепту Елены Никифоровой - ванильную с цукатами и шоколадную с миндалем. Предложение «Бочки» - кулич с изюмом и карамелизированными орехами, приготовленный по рецепту шеф-повара Игоря Беднякова.

В кондитерской Ladurée представлена специальная пасхальная коллекция: лимитированная коробочка «Весенний сад» на восемь пирожных-макарон и коллекция шоколадных десертов в форме курочек и яиц. Их заказывать заранее не нужно. В клубах-ресторанах Ribambelle также можно купить готовые сладости: куличи с цукатами или изюмом двух размеров (от 350 до 880 руб.), наборы пряников в деревянном пенале (от 1150 руб.), а также оригинальный набор в виде гнезда из ивовых веток, в котором собраны три кекса, три пряника и большой кулич с изюмом или с цукатами на выбор (от 2300 руб.).

Christian Творожная пасха из Christian 1/6 Кондитерская «Кафе Пушкинъ» Шоколадные десерты в кондитерской «Кафе Пушкинъ» 2/6 Кондитерская «Кафе Пушкинъ» Куличи из «Кафе Пушкинъ» 3/6 Ladurée Пасхальные десерты Ladurée 4/6 Ribambelle В Ribambelle готовят несколько видов сладостей 5/6 Erwin В Erwin предлагают куличи разного размера 6/6

В день Пасхи

Большинство ресторанов будут праздновать Пасху воскресным бранчем. Такой формат выбрали в отелях Four Seasons и «Балчуг Кемпински», ресторанах Buono, «Шинок», «Фаренгейт», «Матрешка», «Турандот» и в кафе ЦУМа.

Одно из исключений - специальное сет-меню в Сristal Room Baccarat, которое будет действовать c 16 апреля и в течение всей пасхальной недели. В числе блюд, предложенных шеф-поваром Мишелем Ленцем, зеленый суп из черемши с эспумой из перепелиного яйца, пирог из слоеного теста с перепелами, омар в панцире с копченым оливковым маслом, дикий лосось с щавелем и кремом из топинамбура или молочный пасхальный ягнененок с трюфелями. В день Пасхи гостям предложат шоколадные яйца и кулич. Стоимость сета - 7500 руб.

Обычное меню воскресного бранча в Four Seasons 16 апреля дополнят традиционными пасхальными блюдами. Среди них жаренный во фритюре ягненок в тосканском стиле, жареный ягненок с фасолью «фава» и артишоками, традиционный неаполитанский запеченный пирог из спагетти, а также пасхальный кулич и шоколадные яйца.

Бранч в кафе ЦУМа начинается в 12.00, здесь подготовят специальное меню с традиционными пасхальными блюдами: куличами с помадкой, творожной пасхой, крашеными яицами, пасхальными булочками, шоколадными яицами и праздничными пирогами. Также в этот день предложат яйца с осетровой икрой, салат из перепелиных яиц с копченым лососем, каре ягненка в зеленой панировке, баранья корейка, димсамы с крабом, большой выбор икры.

В «Фаренгейте» традиционным пасхальным блюдам предпочтут авторские вариации. Вместо куличей предложат фирменный десерт шефа Андрея Красова: микс мороженого из батата и рисового пудинга, приправленного облепиховым соусом и украшенное «скорлупой» из белого шоколада. Вместо крашеных яиц приготовят яйца пашот или яйца бенедикт с прослойкой бекона и каперсами. Стоимость бранча - 1600 руб.

Воскресный обед ресторана «Матрешка» составят из блюд русской кухни. Шеф Влад Пискунов приготовит молодого ягненка и поросенка с хреном, которых вывезут в зал на большой телеге. Из традиционных пасхальных блюд - пасха из топленого молока, яйца и куличи по рецепту XIX в.

Quadrum Бранч в ресторане Quadrum отеля Four Seasons сервируют каждое восресенье 1/5 Baccarat Блюдо из пасхального меню Cristal Room Baccarat 2/5 ЦУМ К пасхальному бранчу в кафе ЦУМа подготовят больше десяти специальных блюд 3/5 Fahrenheit Авторский десерт шефа Fahrenheit Андрея Красова выглядит как яицница 4/5 Матрешка В пасхальное меню ресторана "Матрешка" войдут блюда по традиционным рецептам русской кухни 5/5

Семейный праздник

В части заведений пасхальный бранч можно провести с детьми, где для них приготовили специальную развлекательную программу. Так, в отеле «Балчуг Кемпински» для детей проведут художественный мастер-класс по росписи пасхальных яиц с приглашенным художником-аниматором. В пасхальном меню «Балчуга» около 100 позиций, в том числе пасхальные угощения, специальные предложения на основе сезонных продуктов и блюда-бестселлеры.

В клубах-ресторанах Ribambelle для детей организуют тематическую анимационную программу «В поисках пасхальных яиц» - квест по поиску символов Пасхи. Семейный бранч в Buono дополнят развлекательной программой для детей — пасхальным квестом, шоу разнопородистых ежиков, кулинарным мастер-классом по украшению куличей.

В «Турандот» пасхальный семейный бранч проводят и в субботу, и в воскресенье. К обычному бранч-меню ресторана (блюда европейской и паназиатской кухни) добавят куличи, крашеные яйца, пасху. Для детей проведут мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц и шоу мыльных пузырей.

Специальная программа для детей с играми и мастер-классами в ресторане «Шинок» начнется в 14.00. Пасхальный обед составят из блюд русской и украинской кухни - с домашними колбасами и салом, фирменными настойками. Их дополнят пасхальными угощениями - крашеными яйцами и куличами.