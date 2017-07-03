Rodarte

С 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды. В этом году в ней впервые участвуют пять новых брендов: американские дизайнерские дуэты Proenza Schouler и Rodarte, бельгийская марка A.F. Vandevorst, французский бренд Azzaro и голландский дизайнер Рональда ван дер Кемпа (марка Ronald van der Kemp). Все они в апреле приняты в Парижский синдикат высокой моды (The Chambre Syndicale de la Haute Couture), но пока представили коллекции готовой одежды (pret-a-porte), а не высокой моды (Haute Couture). На фото: фрагмент показа Rodarte

1/11