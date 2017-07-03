В Париже проходит Неделя высокой моды
Вне расписания дизайнеры устраивают показы внесезонных коллекций и pret-a-porte
С 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды. В этом году в ней впервые участвуют пять новых брендов: американские дизайнерские дуэты Proenza Schouler и Rodarte, бельгийская марка A.F. Vandevorst, французский бренд Azzaro и голландский дизайнер Рональда ван дер Кемпа (марка Ronald van der Kemp). Все они в апреле приняты в Парижский синдикат высокой моды (The Chambre Syndicale de la Haute Couture), но пока представили коллекции готовой одежды (pret-a-porte), а не высокой моды (Haute Couture). На фото: фрагмент показа Rodarte
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Еще один дебют Недели - первая именная коллекция дизайнера Петера Дундаса, до этого работавшего креативным директором Roberto Cavalli и Ungaro. Он представил круизную коллекцию pret-a-porte. На фото: российская модель Наташа Поли в одежде из первой коллекции Dundas
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Один из главных показов первого дня Недели - шоу Schiaparelli
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Показ Dior в этом году проходил в Доме Инвалидов. Это вторая коллекция Haute Couture для креативного директора марки Марии Грации Кьюри
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На следующий день после Dior проходит шоу другого гранда французской моды - Chanel. В этом году вдохновением для декораций к показу коллекции в Гран Пале стал парижский парк в тени Эйфелевой башни
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Показы российского дизайнера Юлии Яниной не включены в официальное расписание Недели высокой моды, но она демонстрирует новые коллекции параллельно основной программе уже много лет. В этом году в показе Yanina Couture как модель участвовала исполнительница одной из главных ролей в фильме «Большой» Анна Исаева
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Некоторые марки не устраивают показы, но в дни Недели публикуют лукбуки новых коллекций или проводят презентации для клиентов и прессы. На фото: образ из коллекции Alberta Ferretti Limited Edition
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Донателла Версаче придерживается этой практики второй сезон подряд
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Финальный выход моделей на показе Ralph & Russo
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Параллельно с показами высокой моды некоторые дизайнеры демонстрируют коллекции pret-a-porte. Miu Miu представила круизную (предшествующую сезону осень/зима) коллекцию
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Фрагмент показа Giambattista Valli
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