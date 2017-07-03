Люкс

В Париже проходит Неделя высокой моды

Вне расписания дизайнеры устраивают показы внесезонных коллекций и pret-a-porte
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