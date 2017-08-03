Афиша на выходные: выставка в темноте, гастрономические фестивали и три сериала

Кадр из сериала «Твин Пикс»

«Твин Пикс» перевалил за середину. И хотя с самого начала было понятно, что третий сезон культового сериала Дэвида Линча космически отдалился от двух первых, снятых четверть века назад, каждая новая серия выходящего по понедельникам детективно-мистического шоу совершенно непредсказуема. Линч, снимающий третий сезон полностью сам, достиг небывалой артистической свободы и наплевал на все законы жанра. Особенно показательной в этом смысле стала восьмая серия третьего сезона, в которой действие сначала опрокидывается в 1945 г., а потом мутирует в почти бессюжетный видеоарт

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