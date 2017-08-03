Афиша на выходные: выставка в темноте, гастрономические фестивали и три сериала
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«V-A-C Live: Тино Сегал» в Новой Третьяковке и Музее архитектуры – выставка очень известного в арт-мире современного художника, создающего не материальные произведения искусства, а неожиданные и приятные «ситуации». Впечатление от них во многом зависит от готовности зрителей включиться в игру, предложенную Сегалом. «Это прогресс» во флигеле «Руина» Музея архитектуры заключается в разговорах со зрителем, а «Поцелуй» там же приходится рассматривать в полной темноте. Одно произведение Сегала встречает зрителя прямо в кассе Новой Третьяковки, еще три неожиданно возникают в залах четвертого этажа
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До конца августа в ресторанах «Бочка», «Казбек», «Кафе Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт», «Волна», «Матрешка» и «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по прежней цене - 1850 руб.
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«Твин Пикс» перевалил за середину. И хотя с самого начала было понятно, что третий сезон культового сериала Дэвида Линча космически отдалился от двух первых, снятых четверть века назад, каждая новая серия выходящего по понедельникам детективно-мистического шоу совершенно непредсказуема. Линч, снимающий третий сезон полностью сам, достиг небывалой артистической свободы и наплевал на все законы жанра. Особенно показательной в этом смысле стала восьмая серия третьего сезона, в которой действие сначала опрокидывается в 1945 г., а потом мутирует в почти бессюжетный видеоарт
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«Игра престолов» пока только разворачивает экспозицию нового сезона. Главные герои собирают силы, договариваются с союзниками и готовятся к решающим битвам - в том числе с конкурентами, чьи новые серии выходят тоже по понедельникам
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Участники фестиваля «О, да! Еда!» в этом году представят блюда, специально разработанные под тематику «Улица» - снеки, закуски и другие варианты стритфуда. Помимо гастрономических развлечений в программе фестиваля лекции об уличной и городской культуре, настольный теннис, виртуальная экскурсия по залам «Эрмитажа». 5-6 августа, парк «Красная пресня»
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На 85-м уровне Останкинской телебашни начала работу открытая смотровая площадка. С нее можно увидеть Ботанический сад, телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-cити» и другие достопримечательности западной и северо-западной части города
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Еще один важный сериал - второй сезон «Вершины озера», стартовавший в России одновременно с премьерой на ВВС. Шестисерийная драма «Вершина озера: Китаянка» куда сильнее, чем первая часть, похожа на типовой криминальный сериал. Авторы будто ослабили артхаусный нажим, парадокс в том, что это не повредило содержанию: помогло
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«Дюнкерк» - историческая драма Кристофера Нолана о легендарном эпизоде Второй мировой - эвакуации с французского побережья 338 000 окруженных британских солдат. Режиссера и сценариста Нолана, конечно же, интересует психология человека на войне (и важно, что он не склонен к обвинениям). Но куда больше его занимает тайминг, завораживает тиканье часов, которое слышно даже в зубодробительном саундтреке Ханса Циммера. Люди в «Дюнкерке» - винтики грандиозного, божественного механизма, который без них бы не тикал. В большинстве сцен использовалась 70-миллиметровая пленка, и смотреть этот фильм, наверное, лучше на гигантском экране IMAX
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В фестивале электронной музыки Adventure The Music 2017 участвуют больше полусотни музыкантов из Нидерландов, Великобритании, Германии, Финляндии, Канады, России. Хедлайнерами марафона станут голландский bass- и trap-проект Yellow Claw (на фото) и немецкий транс-электронщик Андре Таннебергер, выступающий под псевдонимом ATB. 4-6 августа
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