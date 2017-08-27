«Бой века»: Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора
Это 50-я победа боксера, он завершает карьеру непобежденным
В Лас-Вегасе завершился бой между профессиональным боксером Флойдом Мэйуэзером-мл. (на фото с президентом WBC Маурицио Сулейманом) и бойцом MMA Конором Макгрегором. Мэйуэзер выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде
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За этот поединок Мэйвезер получит гарантированный гонорар в $100 млн, Макгрегор - $30, пишет ТАСС. После продаж телетрансляций обе суммы могут существенно вырасти - до $600 млн на двоих. После поединка Мэйвезер, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, станет миллиардером, подсчитал Forbes US
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В прессе поединок называли «боем века», он вызвал большой интерес у СМИ и знаменитостей. Посмотреть поединок приехали актриса Шарлиз Терон, баскетболист Леброн Джеймс, боксер Майк Тайсон (на фото)
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Несмотря на ажиотаж в прессе, у публики поединок вызвал средний интерес. За два часа до начала боя в кассах арены «Т-мобайл» еще оставались билеты стоимостью от $1000 до $10 000. VIP-ложи, стоимость которых доходила до $100 000 были раскуплены
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Поединок продлился 10 раундов из 12. Мэйуэзер перехватил инициативу примерно с четвертого-пятого раунда. Макгерогор был близок к падению уже в девятом раунде, но продержался дольше
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Эта победа станет 50-й в карьере Мэйуэзера. И последней: сразу после боя он подтвердил, что уходит из бокса
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По оценке президента WBC, Макгрегор показал себя достойно. «Макгрегор заработал признание со стороны всех: он показал навыки, силу, сердце, хорошее состояние. Он показал себя как герой, продержавшись десять раундов против лучшего боксера», сказал Сулейман (цитата по Р-спорт)
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Поединок проходил по правилам бокса. Спортсмены соревновались в первом среднем весе - 69,9 кг
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Флойд Мэйуэзер и Конор Макгерор во время боя
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