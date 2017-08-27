«Бой века»: Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора

Eric Jamison / AP

Несмотря на ажиотаж в прессе, у публики поединок вызвал средний интерес. За два часа до начала боя в кассах арены «Т-мобайл» еще оставались билеты стоимостью от $1000 до $10 000. VIP-ложи, стоимость которых доходила до $100 000 были раскуплены

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