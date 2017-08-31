Афиша на выходные: мотогонки, детский фестиваль и «Про любовь. Только для взрослых»

Brahms Trio

В эти выходные открывается концертный сезон в Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории. В одном из первых же концертов выступит «Брамс-трио» – проверенный и сыгранный ансамбль, состоящий из первоклассных музыкантов. Сыграют они музыку композитора, в честь которого назвали себя и которую прекрасно понимают: прозвучат три трио Иоганнеса Брамса.

Малый зал консерватории, 3 сентября, 19:00

7/10