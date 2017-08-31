Афиша на выходные: мотогонки, детский фестиваль и «Про любовь. Только для взрослых»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат выходит «Про любовь. Только для взрослых» - фильм-альманах, новеллы для которого сняли молодые российские режиссеры: Павел Руминов, Наталья Меркулова, Резо Гигинеишвили и др. Ленту спродюсировала Анна Меликян, в 2015 г. снявшая картину «Про любовь», завоевавшую главный приз 26-го «Кинотавра»
1/10
На автомотодроме Moscow Raceway в третий раз пройдет Кубок губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В этом году Кубок будет проходить в статусе международного соревнования и состоять из двух основных гонок в классе Superbike и Supersport. Отдельное соревнование проведут среди учеников лучших мотоциклетных школ России. 1-2 сентября
2/10
К 1 сентября во дворе Музея Москвы проведут детский фестиваль «Москва на асфальте». Для ребят организуют пиратские регаты, поиски клада, возведение картонных замков, школу будущего и другие развлечения. Будут работать книжная ярмарка, маркет подарков и фудкорт с газировкой из советских автоматов
3/10
2 сентября в кинотеатре Пионер начинается XVI Фестиваль израильского кино. На открытии покажут картину «Вышибала», получившую 11 номинаций Израильской киноакадемии. Фильм представят режиссер Мени Яиш и исполнитель главной роли Морис Коэн
4/10
В выходные заканчивает работу выставка «(Не) возможно увидеть: Северная Корея», где представлена фотохроника жизни самого закрытого государства в ире. Снимки современных фотографов дополнены карточками советских репортеров. Центр фотографии им. братьев Люмьер
5/10
Remote Moscow группы Rimini Protokoll – не просто спектакль-прогулка по Москве, но и неожиданный метафизический опыт. 1 сентября, 19.30, Миусское кладбище
6/10
В эти выходные открывается концертный сезон в Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории. В одном из первых же концертов выступит «Брамс-трио» – проверенный и сыгранный ансамбль, состоящий из первоклассных музыкантов. Сыграют они музыку композитора, в честь которого назвали себя и которую прекрасно понимают: прозвучат три трио Иоганнеса Брамса.
Малый зал консерватории, 3 сентября, 19:00
Малый зал консерватории, 3 сентября, 19:00
7/10
В Новой Третьяковке и Музее архитектуры до 14 сентября показывают необычные для музея работы Тино Сегала (на фото). Он создает не предметы а неожиданные ситуации. Это новый опыт для зрителя, стоит испытать
8/10
На киноплощадке площади «Сити» покажут короткометражки «Териберка.Live» и «Дело жизни» - истории о социальных предпринимателях, живущих и работающих в самых далеких, часто неблагополучных местах страны. 3 сентября, 20:00
9/10
«Любимов и время. 1917–2017. Сто лет истории страны и человека» - насквозь театральная выставка в Музее Москвы. Рассказывает о выдающемся русском театральном режиссере Юрии Любимове и его Театре на Таганке. Сделана смело, необычно, эффектно
10/10
Самые популярные галереи