Афиша на выходные: Бьорк на биеннале современного искусства и световые шоу на улицах города
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
До 27 сентября в Москве проходит «Круг света» - международный фестиваль, для которого специалисты индустрии светодизайна и мультимедийных технологий создают шоу на самых известных зданиях города. В том году он проходит на шести площадках - в Останкино, парке «Царицыно», Строгинской пойме, в Digital October на Красном Октябре и в КЗ «Мир» на Цветном бульваре. Световые шоу начинают демонстрировать с 19:30 или 20:00
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«Удача Логана» - очередная комедия Стивена Содерберга про идеальное ограбление. После всех «Друзей Оушена» - почти самопародия. Потому что грабители - лузеры. Но играют их звезды первого ряда - Дэниел Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер
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Главным событием нынешней Московской биеннале современного искусства стали виртуальные клипы Бьорк. Björk Digital, состоящий из шести композиций исландской певицы, – не только фантастическое визуальное переживание, но и самое сильное, по сути, высказывание о том, что и почему мы ищем в иллюзорном, виртуальном мире, легко жертвуя для него частью своей реальной жизни
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Помимо исладской певицы в основном проекте биеннале в Новой Третьяковке участвуют более полусотни современных художников. Все они высказываются – красиво, остроумно или озабоченно – о какой-то одной проблеме или по общей теме, обозначенной куратором Юко Хасегавой «Заоблачные леса» и посвященной взаимодействию миров – природы и современных технологий
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«Мультимедиа арт музей» открыл сразу несколько выставок на разный вкус. Центральная - фотографии и скульптуры Константина Бранкузи. Для любителей современного искусства – изящную, остроумную и сентиментальную серию «пуантилистских» картин с текстами Никиты Алексеева «Многоточие». Для скучающих по советской понятной, сюжетной и гуманной фотографии – ретроспективу Александра Стешанова. В собрании «Индустриальный мир. Коллекция челябинского трубопрокатного завода» среди советской живописи есть несколько примечательных работ советских классиков и раздел с новыми фотографиями Тимофея Парщикова и кинетическими объектами группы Vtol
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«Кому на Руси жить хорошо» в постановке Кирилла Серебренникова - история крушения «русского мира». Режиссер постарался обойтись и без выдумок, и без стилизации – и показал народ не некрасовский, сегодняшний. Тот, дух которого вместе с труппой он, готовясь к спектаклю, искал, путешествуя по городкам и полуразрушенным деревням Ярославской области, заходя в нынешние дома, беседуя с людьми, краеведами, батюшками. 22 сентября, 19:00, «Гоголь-центр»
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Новая экранизация стивенкинговского ужаса «Оно» - роскошное кино. Красивое, жестокое, смешное и умное, совершенно самодостаточное, не требующее сравнения ни с литературной основой, ни с предыдущей экранизацией
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Художник Цай Гоцян соединил на выставке «Октябрь» в Пушкинском музее русскую символику с китайской философией - эффект получился взрывной. «Октябрь» – своего рода агитка, но трансформированная до полной своей противоположности, вместо призыва к радостному революционному действию она склоняет к печали и раздумьям о тщетности надежд на обретение свободы
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«Гастроном № 1» в ГУМе открыл фермерскую ярмарку, ее участники – более 20 производителей из России и СНГ, а цель – показать, «как в стране выполняется план по импортозамещению» и «как отечественный камамбер может соревноваться с французским, дальневосточный лосось – с норвежским»
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«Теснота» - фильм, который уже называют лучшей отечественной картиной года. Ее сделал 26-летний кабардинский режиссер Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Действие фильма происходит в конце 90-х гг. В основе сюжета реальная история: накануне свадьбы бандиты похищают жениха и невесту из двух еврейских семей, чтобы получить выкуп. Фильм получил премию критиков на кинофестивале в Каннах, а также ряд призов в России
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