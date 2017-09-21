Афиша на выходные: Бьорк на биеннале современного искусства и световые шоу на улицах города

«Гоголь-центр»

«Кому на Руси жить хорошо» в постановке Кирилла Серебренникова - история крушения «русского мира». Режиссер постарался обойтись и без выдумок, и без стилизации – и показал народ не некрасовский, сегодняшний. Тот, дух которого вместе с труппой он, готовясь к спектаклю, искал, путешествуя по городкам и полуразрушенным деревням Ярославской области, заходя в нынешние дома, беседуя с людьми, краеведами, батюшками. 22 сентября, 19:00, «Гоголь-центр»

6/10