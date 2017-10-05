Афиша на выходные: «Амфест», Стив Возняк на фестивале науки и «Бегущий по лезвию 2049»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Дени Вильнев сделал «Бегущего по лезвию 2049» не фантастическим блокбастером, а величественным арт-объектом. Режиссера завораживают постапокалиптические аниме и всевозможные руины величия: падшие колоссы, надписи «Целина» (по-русски), опустевшие гранд-казино, в которых продолжают выступать призраки Элвиса, Синатры и Мэрилин Монро. Когда он показывает помойку – это не просто эпическая помойка, но самодостаточная инсталляция, арт-объект, не требующий присутствия ни человека, ни репликанта. Глядя на нее, забываешь, куда и зачем шел герой, что он ищет и кто он такой
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Для проведения фестиваля Nauka 0+ будет задействовано около 90 городских площадок — выставочных залов, институтов, галерей и кинотеатров. На одной из них — в «Золотом лектории» — специально приглашенные гости проведут лекции по механике, физике, биологии, социологии, астрономии и IT-технологиям. Среди спикеров — преподаватели главных вузов страны, лауреат Нобелевской премии Джеймс Мерлиз и один из разработчиков компьютеров Apple Стив Возняк (на фото)
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Помимо лекций и встреч с учеными в программе Nauka 0+ научно-популярные развлечения: мастер-классы по моделированию, архитектурному рисунку, робототехнике, научные шоу и опыты (в том числе, взрывы) и кинофильмы о том, как наука меняет сознание и жизнь человека.Подробное расписание размещено на сайте фестиваля
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«Королева фей» – пьеса с музыкой английского композитора XVII века Генри Перселла. Ее исполнят специалисты по старинной музыке, умеющие исполнять ее в аутентичном, исторически достоверном стиле – солисты, хор и инструментальный ансамбль Questa Musica, дирижер - Филипп Чижевский (на фото). В Большом зале консерватории 7 октября, 19:00
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В этом году в Московском гастрономическом фестивале участвуют более 100 ресторанов. Условия с прошлых лет не поменялись: целый месяц шефы готовят специальные сет-меню по единой цене 1900 руб. Полный список участников размещен на сайте фестиваля
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До 20 октября проходит «Амфест» - фестиваль независимого американского кино. В пятницу и выходные показывают хит «Сандэнса» «Приключения медведя Бригсби» Дэйва Маккэри – признание в любви детским передачам, своеобразное «Шоу Трумэна», но про медведя, «Порту» Гэйба Клингера с Антоном Ельчиным Формула Кино Горизонт и один из самых бодрых фильмов нынешнего «Амфеста» – Patti Cake$ режиссера-дебютанта Джереми Джаспера. Это plus-sized музыкальный клип, рэп-драма о белых и цветных отбросах, о девушке немаленьких форм, которая хочет стать музыкантом. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами
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Эти выходные - последние в сезоне работы фермерской ярмарки в ГУМе. До 10 октября там представлены товары более 20 производителей из России и СНГ: тамбовский картофель, брянские яблоки, алтайский мёд, арбузы и дыни из Владимирской области, сыры и другие молочные продукты из нескольких регионов
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В «Гараже» показывают глазастые цветочки, невозможные грибочки и зубастых зайчиков Такаси Мураками. Выставка «Будет ласковый дождь» дает яркое представление о знаменитом современном японском художнике
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