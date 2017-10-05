Афиша на выходные: «Амфест», Стив Возняк на фестивале науки и «Бегущий по лезвию 2049»

Wikimedia

Для проведения фестиваля Nauka 0+ будет задействовано около 90 городских площадок — выставочных залов, институтов, галерей и кинотеатров. На одной из них — в «Золотом лектории» — специально приглашенные гости проведут лекции по механике, физике, биологии, социологии, астрономии и IT-технологиям. Среди спикеров — преподаватели главных вузов страны, лауреат Нобелевской премии Джеймс Мерлиз и один из разработчиков компьютеров Apple Стив Возняк (на фото)

2/8