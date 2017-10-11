Путину подарили щенка по имени Верный

Alexei Druzhinin / Sputnik / AP

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день – день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», – сказал Бердымухамедов в начале встречи (цитата по сайту kremlin.ru)

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