Путину подарили щенка по имени Верный
Так президент Туркмении поздравил президента России с 65-летним юбилеем
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем ангела и подарил ему щенка алабая
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«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день – день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», – сказал Бердымухамедов в начале встречи (цитата по сайту kremlin.ru)
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«У нас есть один друг – вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая», – добавил президент Туркмении
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков со щенком, подаренным Путину
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Щенка зовут Вепалы, в переводе – Верный
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Президент Туркмении отметил, что алабай был символом Азиатских игр, прошедших в республике
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Это не первая собака, подаренная Путину. Подробнее смотрите в галерее
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