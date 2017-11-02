Афиша на выходные: фестиваль британского кино, ночь искусства и кинокомикс о скандинавском боге

Михаил Кораблев / vk.com/thehatters

The Hatters – молодая и яркая группа презентует новый альбом с говорящим названием Forever Young, Forever Drunk. «Шляпники» определяют свою музыку как «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах», а этот стиль, как известно, главная статья российского музыкального экспорта. Группа, собравшаяся из актеров театра «Лицедей», татуировщиков и видеоблогеров, уже удостоилась похвалы самого гуру жанра – Горана Бреговича. В этот вечер музыканты выступят в расширенном составе, а также на сцену выйдут друзья «Шляпников» из братского моднейшего фрик-проекта Little Big Family в качестве специальных гостей. ГлавClub Green Concert, 3 ноября

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