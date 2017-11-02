Афиша на выходные: фестиваль британского кино, ночь искусства и кинокомикс о скандинавском боге
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В Москве стартовал ежегодный фестиваль британского кино – одно из главных синефильских событий осени. Лучшие английские фильмы сезона здесь, разумеется, не испорчены дубляжом – только оригинал и субтитры. Фестиваль продлится до 19 ноября
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The Hatters – молодая и яркая группа презентует новый альбом с говорящим названием Forever Young, Forever Drunk. «Шляпники» определяют свою музыку как «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах», а этот стиль, как известно, главная статья российского музыкального экспорта. Группа, собравшаяся из актеров театра «Лицедей», татуировщиков и видеоблогеров, уже удостоилась похвалы самого гуру жанра – Горана Бреговича. В этот вечер музыканты выступят в расширенном составе, а также на сцену выйдут друзья «Шляпников» из братского моднейшего фрик-проекта Little Big Family в качестве специальных гостей. ГлавClub Green Concert, 3 ноября
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«Заоблачные леса» в Новой Третьяковке – основной проект Московской биеннале современного искусства. Он любопытен. Но самое ценное здесь – Bjork Digital. Клипы исландской певицы демонстрируют фантастические художественные возможности виртуальной реальности. До 18 января
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«Тор: Рагнарёк» – третий и лучший фильм о скандинавском боге, упавшем на Землю. Это почти комедия, так что к заявленному в названии Рагнарёку, то есть «гибели богов», всерьез относиться не стоит
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В этом году акция «Ночь искусств» пройдет под девизом «Искусство объединяет». В Москве мероприятия пройдут в 58 театрах, четырех кинотеатрах сети «Москино», 100 музеях и выставочных залах, 29 библиотеках и культурных центрах
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Все московские музеи 4 ноября будут работать бесплатно с 18.00 до 23.00. Для юных москвичей подготовлена специальная детская программа, которая продлится с 12.00 до 19.00
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Британский поп-дуэт Hurts снова выступает в Москве. Шоу музыкантов из Манчестера пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт», 5 ноября
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«Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском музее – большая выставка одного из самых ярких художников начала ХХ в., дающая полное представление о его творчестве. Дополнена картинами нескольких великих модернистов, на которых он оказал влияние. До 21 января
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Выставка о Льве Рубинштейне представляет поэта и его окружение. В советское время они были в андеграунде, потом стали знамениты, но не изменили себе. Музей Москвы, до 26 ноября
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Игра 16-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Уфа» пройдет на стадионе «Открытие арена», 5 ноября в 19.00
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