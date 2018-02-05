Как выглядят лучшие отели Куршевеля
Девять гостиниц и одно шале в галерее «Ведомостей»
Куршевель – место с максимальным средоточием роскошных отелей. На небольшом участке земли на высоте 1850 м здесь работают 20 пятизвездочных гостиниц, три из которых – высшей категории Palace (таких на всю Францию около 20-ти). Самый знаменитый отель курорта – Barriere Les Neiges (бывший Byblos). Это один из первых люксовых отелей Куршевеля, привлекший сюда богатых клиентов из Сан-Тропе. На фото: бар Barriere Les Neiges
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Barriere Les Neiges расположен в самом центре Куршевеля. В отеле 22 номера, 20 сьютов и пентхаус, два ресторана (Le Fouquet's с кухней от обладателя трех звезд Michelin Пьера Ганьера и BFire, бренд-шефом которого стал другой знаменитый француз - обладатель двух звезд Michelin Мауро Колагреко) и спа-центр с крытым 20-метровым бассейном (на фото)
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Пентхаус Penthouse Les Neiges площадью 310 кв. м включает три спальни, столовую на 8 гостей, двухуровневую гостиную и частный спа. Стоимость проживания начинается от 10 800 евро в сутки, указано на сайте отеля
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Le Chabichou - единственный четырехзвездочный отель в подборке «Ведомостей». Это старейший отель Куршевеля, открытый Мишелем и Мариз Шабишу в 1963 г. Здесь же расположен первый ресторан курорта, отмеченный звездой Michelin
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Первоначально отель включал всего девять номеров, но с 1975 г. расширился и с тех пор предлагает гостям 41 комнату и номера-люкс. Le Chabichou - один из немногих отелей Куршевеля, открытый и зимой, и летом
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Les Airelles - один из отелей Куршевеля уровня Palace. Он оформлен в стиле австро-венгерского замка XIX в. и включает 32 номера, 15 апартаментов и частные апартаменты площадью 550 кв. м.
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Пьер Ганьер в этом сезоне изменил концепцию своего ресторана в Les Airelles (ранее назывался Pierre Gagnaire pour les Airelles и имел две звезды Michelin). Теперь ресторан называется Piero, зал стал меньше, а дизайн и кухня – менее формальными
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Одно из предложений Aman Le Mélézin - выход на трассу сразу из отеля. На фото: лыжная комната гостиницы
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Отель Le Mélézin с 1992 г. управляется гостиничной сетью Aman. Сейчас он оформлен в лаконичном «японском» стиле. В отеле 19 номеров, от стандартного площадью 22 кв. м до 90-метрового сьюта Le Mélézin
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Отель Annapurna принадлежит отцу знаменитого французского горнолыжника Алексиса Пинтуро - чемпиона мира 2017 г. в командном первенстве и обладателя Кубка Европы 2010/11. В 2014 г. Пинтуро выступал и на Олимпиаде в Сочи, где завоевал для Куршевеля первую олимпийскую награду - бронзовую медаль в гигантском слаломе. На фото: витрина в Anna Purna с наградами Алексиса Пинтуро
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Одно из предложений Annapurna - открытый бассейн. Помимо него спа-центр отеля включает закрытые бассейны с подогревом, две сауны, две турецкие бани, джакузи, два тренажерных и кардио-тренажерных зала, парикмахерский салон, салон красоты, физиотерапевтический и остеопатический кабинеты
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Лобби-бар с камином на первом этаже Annapurna
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Отель Cheval Blanc Courchevel принадлежит французскому концерну LVMH - мировому лидеру на рынке предметов роскоши, которому принадлежат, в частности, Dior, Céline, Givenchy, Pucci, Moet & Chandon. На фото: сигарная комната
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В спа отеля работают на косметике Guerlain, эта марка также принадлежит LVMH
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В Cheval Blanc Courchevel находится самый знаменитый ресторан Куршевеля, единственный ресторан курорта, отмеченный тремя звездами Michelin - Le 1947 титулованного французского шефа Янника Аллено
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L'Apogee Courchevel принадлежит гостиничной сети Oetker Collection. Средняя стоимость номера в отелях Oetker Collection – более 1000 евро за ночь, что выше средней цены по рынку, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Франк Марренбах. На фото: флагманский ресторан отеля Le Comptoir de L'Apogée
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В отеле 53 номера, на фото - номер категории Deluxe Junior Suites, стоимость проживания в котором в период с 1 по 14 февраля составляет 2300 евро в сутки, указано на сайте oetkercollection.com
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Семья Лоран Буа-Вив, которой принадлежит отель Le Strato, задумала его как горный шале, «наполненный комфортом, искусством жить, нежностью и приносящий незабываемые моменты в самом сердце 3-х долин»
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Один из козырей Le Strato - ресторан Baumanière 1850 (одна звезда Michelin), шеф-поваром которого является Жан-Андре Шариаль - шеф и владелец легендарного провансальского ресторана L’Oustau de Baumanière, отмеченного двумя звездами
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В отеле Le Saint Roch всего 19 номеров - 14 класса «люкс» (площадью от 56 до 93 кв. м) и пять обычных (площадью от 36 до 44 кв. м)
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В отделке номеров и общественных зон использованы паркет, бархат, натуральная кожа, мех. Для отделки ванных комнат номеров использовалась крокодиловая кожа, перламутр и металл
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Значительная часть больших частных шале в Куршевеле не сдается. Одно из исключений - La Datcha Courchevel, принадлежащее бизнесмену Олегу Тинькову. «Мы рады, что Тиньков обосновался в Куршевеле: он и сам здесь живет, и сдает свое шале через местное агентство недвижимости» - рассказывает в интервью «Ведомостям» мэр Куршевеля Филипп Мюнье. Дизайнером всех La Datcha стал петербургский дизайнер Василий Шприц, он же придумал, как обыграть традиционные русские орнаменты
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В шале пять спален, каждая с собственной ванной комнатой, гардеробом и балконом. Площадь комнат - от 19 до 50 кв. м. Также в шале бассейн (на фото), спа, где делают процедуры на косметике Natura Siberica, тренажерный зал
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