Как выглядят лучшие отели Куршевеля

Fabrice Rambert / Barriere Les Neiges

Куршевель – место с максимальным средоточием роскошных отелей. На небольшом участке земли на высоте 1850 м здесь работают 20 пятизвездочных гостиниц, три из которых – высшей категории Palace (таких на всю Францию около 20-ти). Самый знаменитый отель курорта – Barriere Les Neiges (бывший Byblos). Это один из первых люксовых отелей Куршевеля, привлекший сюда богатых клиентов из Сан-Тропе. На фото: бар Barriere Les Neiges





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