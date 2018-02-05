«Россияне стали частью Куршевеля»

Мэр Куршевеля – практикующий горнолыжный инструктор ESF – рассказывает об истории, настоящем и будущем курорта и о том, какую роль в его жизни играют россияне

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Мэр Куршевеля Филипп Мюнье Пресс-служба мэра Куршевеля

История Куршевеля парадоксальна. Ныне самая известная и дорогая горнолыжная станция в Европе была построена в 1946 г. по инициативе французского правительства как «народный курорт». Но место для горнолыжной станции было выбрано столь удачно – на северном склоне, на высоте 1850 м (что гарантировало хороший снег весь сезон), – а отели и шале построены на пологих трассах (это обеспечивало легкий доступ к ним даже начинающим горнолыжникам), что очень быстро Куршевель стал любимым местом зимнего отдыха богатых французов и бельгийцев. А затем и сильных мира сего из других частей света.

Сложилось мнение, что в Куршевеле все так дорого потому, что сезон на этом курорте длится лишь 4–5 месяцев и потому владельцам гостиниц и ресторанов за этот срок надо заработать себе прибыль на весь год. Это мнение верно лишь отчасти: на курорте все так дорого потому, что столько готовы платить клиенты, приезжающие в Куршевель 1850 зимой в поисках впечатлений и сервиса, которые они больше не могут найти нигде. Концентрация роскоши в Куршевеле поражающая: на небольшом участке земли на высоте 1850 м здесь работает 20 пятизвездочных отелей (из них три – высшей категории Palace; на всю Францию таких лишь две дюжины), на начало этого года насчитывалось восемь ресторанов с суммарными 14 звездами гида Michelin. Такой плотности нет ни в главных мировых столицах, ни на других горнолыжных курортах.

И эта бизнес-модель работает, владельцы и управляющие люксовых отелей не хотят ее ломать и расширять сезон на весь год. Потому что лето для отелей – единственное время для реновации (а люксовые отели в Куршевеле постоянно обновляются и добавляют новые сервисы), а их высококвалифицированные сотрудники на лето из года в год уезжают работать в такие же высококлассные отели на побережье или на островах. И далеко не все клиенты сетевых куршевельских отелей, из года в год возвращающиеся в них зимой, приезжают в пляжные отели тех же сетей летом – на лето у этих клиентов есть свои яхты и острова. То есть, чтобы продлить сезон на лето, отелям Куршевеля нужно будет найти где-то новый персонал (очевидно, менее квалифицированный и менее дорогой) и новую летнюю клиентуру (тоже, очевидно, менее платежеспособную, т. е. придется снижать цены). Такой диверсификации управляющие люксовых отелей в Куршевеле 1850 не хотят.

1000 горнолыжных инструкторов На всех горнолыжных курортах Франции насчитывается около 17 000 инструкторов ESF, из них в одном только Куршевеле работает более 1000 человек. Причина в том, что обычно пропорция между групповыми и индивидуальными занятиями в ESF составляет 80/20. В Куршевеле она обратная: лишь 20% туристов выбирают групповые занятия, а 80% – частные, причем часто одна семья заказывает сразу трех инструкторов: для мужа, для жены и для ребенка.

А мэр Куршевеля Филипп Мюнье – хочет. Благо что с января 2017 г. Куршевель не просто название горнолыжной станции, а самостоятельная коммуна, объединившая 18 деревень на разных высотах. По словам мэра, Куршевель 1850 останется центром люксового отдыха для самых богатых и взыскательных, а станции, расположенные ниже, – Куршевель Виляж (1550 м), Ла-Танья (1400 м), Куршевель Ле-Пра (1300 м), Сан-Бон (1150 м) и др. будут предлагать (и уже предлагают) более демократичные средства размещения и услуги. Ведь Куршевель уже сегодня – очень крупный горнолыжный курорт, предлагающий 36 000 спальных мест. Проблема в том, что лишь половина из них, как говорят французы, «теплая», т. е. сдается весь сезон. А другая половина – «холодная»: расположена в частных шале, у владельцев которых нет необходимости и желания пускать к себе посторонних. Одно из немногих исключений – шале Олега Тинькова La Datcha, которое предприниматель открыл в Куршевеле 1850 в прошлом сезоне.

Раньше богатые гости из России производили немало шума в Куршевеле. Самый громкий инцидент случился в 2007 г., когда в отеле Byblos был арестован миллиардер Михаил Прохоров (отпущен через три дня, уголовное дело закрыто в 2009 г. за отсутствием состава преступления). Но с тех пор, говорит Мюнье, «россияне стали частью деревни, хорошо интегрированы в ее жизнь» и потому не создают имиджевых проблем Куршевелю. К тому же туристы из России составляют лишь около 7% приезжающих сюда. (Хотя у некоторых отелей доля россиян существенно выше: например, по словам менеджера отеля Barriere Les Neiges – так теперь называется Byblos, – доля россиян в нем – 70%.)

Мэр Куршевеля, сертифицированный горнолыжный инструктор, до сих пор проводит на трассах своей коммуны в среднем по три часа в день. Но на встречу с журналистом «Ведомостей» в Куршевеле 1850 Филипп Мюнье приезжает одетый в цивильное.

– Позвольте первым делом спросить: первый мэр Куршевеля Франсис-Эжен Мюнье – ваш родственник?

– Это мой кузен.

– Теперь становится понятнее, почему вы, горнолыжный инструктор Ecole du Ski Francais (ESF) и производитель сыра бофор, пошли в политику.

Филипп Мюнье мэр Куршевеля Родился 6 ноября 1959 г. в Мутье, вырос в Ле-Пра. Обучался гостиничному бизнесу в Тонон-ле-Бен и в Лозанне, после чего вернулся в Куршевель. Работал в ресторане отеля Chabichou, затем руководил рестораном Piscine

1989 начал работать горнолыжным инструктором в ESF Куршевеля 1850

1997 возглавил семейный бизнес по производству сыра бофор. В том же году вошел в муниципальный совет Сан-Бон-ан-Тарантез.

2008 становится четвертым заместителем мэра Сан-Бон-ан-Тарантез, отвечающим за инфраструктурные проекты и безопасность

2014 выигрывает выборы мэра Сан-Бон-ан-Тарантез

2017 после образования коммуны Куршевель становится мэром новой коммуны

– Производство сыра я продал четыре года назад – перед выборами. А в политику пошел потому, что мой дед был заместителем мэра – Франсис-Эжена, затем мой отец тоже был заместителем мэра. И мне всегда нравилась жизнь здесь. Впервые я был избран в муниципальный совет в 1997 г., затем стал заместителем мэра. А потом решил сформировать команду, которая позволит мне стать мэром. Так что это был естественный процесс.

– На выборах в 2014 г. за вас проголосовало 44,92% избирателей при явке 81,15%. Очень хороший результат.

– При том что к выборам я готовился недолго – решение участвовать принял где-то за год. Но я сформировал очень сильную команду: предложил людям принять в ней участие, и они ответили согласием. Так что это [победа на выборах] командный успех.

Новый Куршевель

– С января 2017 г. Куршевель – это не просто горнолыжная станция, но административная единица: коммуна, включающая 18 деревень. Отличное маркетинговое и управленческое решение, ибо Куршевель давно уже всемирно известный бренд, в то время как коммуну, в которую он раньше входил, – Сан-Бон-ан-Тарантез – никто за пределами Савойи и не знал. Что новое административное деление даст для развития Куршевеля?

– Деревни, входившие ранее в объединившиеся коммуны [Сан-Бон-ан-Тарантез и Ла-Перрьер], давно уже сотрудничали: у нас был общий ски-пасс, мы взаимодействовали в том, что касается школ, шаттлов, автобусного сообщения. Плюс объединение позволит нам не потерять господдержку: во Франции она снижается, а благодаря объединению мы сохраним ее на прежнем уровне еще на три года.

Куршевель Коммуна в департаменте Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы

Площадь – 68,9 кв. км.

Бюджет (2016 г.) – 28,442 млн евро.

Постоянное население (2017 г.) – 2426 чел.

В зимний период экономически активное население возрастает до 80 000 жителей.

Коммуна Куршевель образована в январе 2017 г. в результате слияния коммун Сан-Бон-ан-Тарантез и Ла-Перрьер, включает 18 деревень и два хутора.

– И каков теперь бюджет у новой коммуны?

– В среднем бюджет последних лет – 30–40 млн евро [в год]. Инвестиции – 20–50 млн евро (не считая частные).

Когда горнолыжная станция создавалась в 1946 г., коммуна передала часть своих земель департаменту Савойя. Так что мы можем оперировать только муниципальными землями, отдавая их в цессию. Это позволяет нам привлекать средства под большие проекты – такие как Aquamotion (центр водных видов спорта и развлечений площадью 10 000 кв. м, открывшийся в декабре 2015 г. – «Ведомости»).

– Горнолыжная станция Куршевель 1850 была создана в 1946 г. коммуной Сан-Бон-ан-Тарантез и департаментом Савойя как «народный курорт». Объясните пожалуйста, как Куршевель превратился в один из самых знаменитых и дорогих курортов на планете?

– В 1946 г. департамент хотел привлечь к катанию на лыжах как можно больше разных людей. Постепенно выяснилось, что место для курорта выбрано отлично: высота 1850 м обеспечивает достаточное количество снега, а все места размещения были построены с прямым доступом на [легкие] зеленые трассы – и это наше сильное конкурентное преимущество. Первыми инвесторами были как местные жители, так и приезжие, инфраструктура сформировалась достаточно быстро.

В 60-е гг. Куршевель облюбовали [богатые] парижане и бельгийцы, а в те времена главным средством коммуникации было сарафанное радио. И общественное мнение сформировалось таким образом, что Куршевель – это место, где нужно обязательно бывать. Многие [парижане и бельгийцы] купили себе шале в Куршевеле. Постепенно станция начала приобретать статус международного курорта; один из первых люксовых отелей Куршевеля – Byblos – привлек сюда клиентов из Сан-Тропе. Потом в Куршевель начали в большом количестве приезжать англичане, в 90-е гг. – русские. Сегодня мы настоящий международный курорт: к нам приезжают туристы из 45 стран, 70% гостей – иностранцы, 30% – французы.

Лучшие отели Куршевеля

– Каковы главные вызовы для новой коммуны Куршевель?

– В прошлом году мы объявили о крупном проекте – большом комплексе с парковкой на 500 мест в Куршевеле Ле-Пра. Это позволит нам изменить центр станции, добавить в него жизни.

Мы завоевали репутацию очень качественного, люксового курорта, и теперь наш вызов – расширить гамму средств размещения, диверсифицировать их. Мы ни в коем случае не хотим отказываться от люксового статуса, но хотим строить и отели «3–4 звезды» – благо что станции Куршевеля располагаются на пяти разных высотах. И уже сегодня мы можем предложить самый широкий выбор размещения: от студий за 150 евро в неделю до шале за 35 000 евро в сутки.

Раньше во Франции каталось 10% населения, в прошлом году эта цифра упала до 8%. Мы хотим привлекать больше французов и туристов из других стран за счет расширения предложения в среднем ценовом сегменте. В том, что касается пятизвездочных отелей, мы думаем, что у нас прекрасное и сбалансированное предложение.

У нас есть проект комплекса апартаментов на 10 000 кв. м рядом с Aquamotion [в Куршевеле Виляж], который, если все будет нормально, должен быть открыт к Рождеству 2019 г. И другой комплекс апартаментов, также на 10 000 кв. м и классностью «3 звезды», строится в Ла-Танья.

– Но одно из конкурентных преимуществ Куршевеля в том, что трасс у вас на курорте много, а лыжников – сравнительно немного. Что произойдет, если вы удвоите число номеров и туристов?

– Такой цели у нас нет. Хотя мы хотим увеличить число катающихся, показать, что Куршевель доступен для всех: цена ски-пасса у нас такая же, как на других горнолыжных курортах Франции, и гораздо привлекательнее, чем на североамериканских курортах. Да, мы хотим сделать курорт менее эксклюзивным, но квадратные метры – это не наш приоритет. Наш приоритет – комфорт на горнолыжных склонах.

Мы хотим оптимизировать число существующих спальных мест в Куршевеле. У нас во Франции есть такие понятия – «теплые кровати» и «холодные кровати». «Теплые» – те, которые сдаются, «холодные» – нет. Наша проблема – большое число «холодных кроватей» в больших частных шале, которые никогда не сдаются. Всего в Куршевеле почти 36 000 спальных мест.

– И как вы собираетесь оптимизировать это число?

– Это цикл мер. Например, побудить владельцев старых шале модернизировать их, а затем помочь им с поиском арендаторов – на весь сезон. Потому что у нас есть пиковые сезоны – конец года, февраль – и есть менее загруженные. Мы хотим выровнять загрузку.

– Куршевель сейчас – это зимний курорт, сезон на котором длится только 4–5 месяцев. Собираетесь ли вы бороться с сезонностью?

– Конечно! Мы хотим сохранять население в коммуне на протяжении всего года, а для этого людям надо предоставить работу. Поэтому будем увеличивать активность летом. Некоторые [летние] проекты коммуной уже определены: например, мы будем строить велосипедную трассу на гору Коль-де-ля-Лоз (2305 м). Также мы думаем над тем, чтобы сделать на лето пользование несколькими основными подъемниками бесплатным – чтобы люди могли подниматься на вершины. Мы тратим много денег на организацию различных мероприятий и соревнований летом – это очень важно. У нас есть озеро Розьер, от которого проложены пешие маршруты различных уровней сложности, в том числе и для всей семьи. Кроме того, у нас есть гольф, Aquamotion и все прочие развлечения, доступные летом в горах.

Летом у нас клиентура более семейная, которая предпочитает селиться в апартаментах, и также летом открыты несколько отелей не из числа люксовых – и дела у них идут хорошо.

Да – Тинькову, нет – Club Med

– Есть ли у вас расчеты, исследования – насколько больше новых туристов, новых отелей может принять Куршевель без ухудшения качества пребывания гостей?

– Наш план на ближайшие 15 лет – построить 45 000 кв. м. Это немного. И у нас нет выбора – такова воля государства и эти площади уже законтрактованы. Но баланс соблюден будет. Иначе – проблемы на трассах и подъемниках, апокалипсис на автомобильных дорогах.

– В прошлом году вы отказали компании Club Med, желавшей построить свой комплекс в Куршевеле. Почему?

– В 2016 г. мы отметили 70-летие Куршевеля. У нас много довольно старых зданий – апартаментов и отелей. То есть есть отели, которые нуждаются в обновлении, при этом у нас уже большое число средств размещения (46 гостиниц, 850 классифицированных апартаментов). Club Med хотела построиться исключительно в Куршевеле 1850 и получить земельный участок в свое пользование. В то время как для нас [муниципальная] земля – тот самый актив, который позволяет привлекать инвестиции и балансировать финансы коммуны. У нас уже достаточное число отельеров и спальных мест. Я предложил Club Med обосноваться в Ла-Танья, но они даже не захотели меня слушать.

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