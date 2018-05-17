Афиша на выходные: «Ночь музеев», веранды и ярмарка книг об искусстве
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Рестораны города постепенно открывают веранды и террасы. Панорамные с самыми красивыми видами на Москву собраны в галерее «Ведомостей»
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В летнем кинотеатре «Гаража» покажут знаменитую мелодраму Джейн Кэмпион «Пианино», получившую «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. 20 мая, 21.00
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В Москве в 12-й раз пройдет «Ночь музеев» — масштабная акция, в рамках которой часть городских музеев и галерей открыта для посетителей бесплатно с шести вечера до полуночи. Полное расписание событий размещено на сайте проекта
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Urban Fest — ежегодный фестиваль современной городской культуры. В этот раз на его площадке организуют тематические зоны с граффити, выступлениями на скейтах, самокатах и BMX, соревнованиями по стритболу, паркуру и воркауту, с фудтраками и фото. Дизайн-завод «Флакон», 19 мая, с 12.00
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В парке «Зарядье» открыли новый павильон - «Ледяную пещеру»: лабиринт, где поддерживается температура от -5 до -8 градусов
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Новая анимационная притча Уэса Андерсона «Остров собак», получившая «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за режиссуру, - возможно, один из лучших фильмов за последние годы
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Главным событием ярмарки книг об искусстве в «Гараже» станет выступление Мартина Гейфорда, британского арт-критика и соавтора Дэвида Хокни по книге «История картин». Помимо нее все выходные будут проводиться встречи с представителями издательств, редакторами, авторами книг и культурных проектов, представленных в музее
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Все выходные в ЦДХ открыта международная выставка архитектуры и дизайна, где можно увидеть все последние достижения в сферах проектирования, строительства и оформления пространств
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«Знаешь, мама, где я был?» - полнометражный мультфильм Лео Габриадзе, снятый по рассказам его отца - художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе
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