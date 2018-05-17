Афиша на выходные: «Ночь музеев», веранды и ярмарка книг об искусстве

Евгений Разумный / Ведомости

Urban Fest — ежегодный фестиваль современной городской культуры. В этот раз на его площадке организуют тематические зоны с граффити, выступлениями на скейтах, самокатах и BMX, соревнованиями по стритболу, паркуру и воркауту, с фудтраками и фото. Дизайн-завод «Флакон», 19 мая, с 12.00

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