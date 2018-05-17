Стиль жизни / Досуг

В парке «Зарядье» открылась «Ледяная пещера»

Ее строительство началось еще в апреле прошлого года
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