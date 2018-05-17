В парке «Зарядье» открылась «Ледяная пещера»
Ее строительство началось еще в апреле прошлого года
В четверг торжественно открылся новый павильон парка «Зарядье» - «Ледяная пещера». Автор инсталляции - член-корреспондент Российской академии художеств Александр Пономарев.
Пещера представляет собой ледяной лабиринт. В павильоне есть холл с гардеробной и баром, а также большая подземная зона, где расположены холодильные установки.
Строить павильон начали в апреле 2017 г. Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 кв. м состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 км. Температура в пещере варьируется от -5 до -8 градусов
Пещера представляет собой ледяной лабиринт. В павильоне есть холл с гардеробной и баром, а также большая подземная зона, где расположены холодильные установки.
Строить павильон начали в апреле 2017 г. Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 кв. м состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 км. Температура в пещере варьируется от -5 до -8 градусов
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