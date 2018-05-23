Афиша на выходные: юбилей Людмилы Петрушевской, новый сериал, Therr Maitz и Дельфин

Esquire

В субботу журнал Esquire второй раз проводит фестиваль Esquire Weekend. Он стал больше и масштабнее, на разных площадках организуют встречи с героями журнала, библиотеку книг об искусстве, фудкорты от известных московских ресторанов и кафе, выставку предметов модной индустрии, дизайна, красоты и ухода за собой

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