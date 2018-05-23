Афиша на выходные: юбилей Людмилы Петрушевской, новый сериал, Therr Maitz и Дельфин
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат выходят новые не номерные «Звездные войны» - «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Это, как и «Изгой-один», очередная предыстория, только на этот раз посвященная Хану Соло
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Сериал «Пикник у Висячей скалы» - новая версия знаменитого почти одноименного фильма о двух школьницах и учительнице, бесследно исчезнувших 14 февраля 1900 г. В главной роли звезда «Голодных игр» и «Игры престолов» Натали Дормер
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К юбилею Людмилы Петрушевской в Москве пройдет целый фестиваль. В эти выходные будут работать две выставки: «Петрушествие» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре и «Это будет петрушающе!» в филиале Музея Москвы, Центре Гиляровского
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25 мая в 20:00 (обещано, что в присутствии самой Людмилы Петрушевской) в Центре им. Мейерхольда – премьера спектакля «Черное пальто» по хрестоматийному мистическому рассказу Петрушевской в постановке Федора Павлова-Андреевича
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В воскресенье в 10:00 на Васильевском спуске пройдет ежегодный забег «Бегущие сердца». Регистрация на старт уже закрыта, но все желающие могут прийти поболеть и сделать пожертвование в пользу фонда «Обнаженные сердца»
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На «Стрелке» стартует летняя публичная программа с образовательными конференциями об архитектуре, мастер-классами по организации сообществ и городским исследованиям, трансляциями важных футбольных матчей и кинопоказами. Все начнется 25 мая концертом джазовой группы Sun Ra Arkestra
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В субботу журнал Esquire второй раз проводит фестиваль Esquire Weekend. Он стал больше и масштабнее, на разных площадках организуют встречи с героями журнала, библиотеку книг об искусстве, фудкорты от известных московских ресторанов и кафе, выставку предметов модной индустрии, дизайна, красоты и ухода за собой
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Музыкальными хэдлайнерами Esquire Weekend станут Therr Maitz, Дельфин, Хаски и Антон Севидов
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