К юбилею Людмилы Петрушевской в Москве пройдет целый фестиваль

26 мая Людмиле Стефановне исполняется 80 лет Павел Головкин / ИТАР-ТАСС

Фестиваль Людмилы Петрушевской – вещь совершенно логичная. Во-первых, юбилей: 26 мая Людмиле Стефановне исполняется 80 лет. А во-вторых, Петрушевская – сама человек-фестиваль. Писатель (рассказы, повести, пьесы, сценарии, сказки и прочие «Пуськи Бятые»), художник (акварели, графика и разные «ахинеи» – это у нее такой отдельный жанр). С недавних пор – певица. (Запела в 70! Вышло уже три альбома.) И в некотором роде даже персонаж: есть легенда, что Юрий Норштейн срисовал своего знаменитого Ёжика в тумане именно с нее (присмотритесь: ведь правда похожи!) То есть взять это все и объединить – идея очень правильная и своевременная.

А будет вот что и вот где.

25 мая в 20.00 (обещано, что в присутствии самой Людмилы Петрушевской)

В Центре им. Мейерхольда – премьера спектакля «Черное пальто» по хрестоматийному мистическому рассказу Петрушевской в постановке Федора Павлова-Андреевича. «Я начал делать «Черное пальто» еще в 2009 г. – вспоминает режиссер. – Тогда я подружился с бандой совсем молодых уличных танцоров-хипхоперов, и они-то и стали пятиголовой гидрой, вытаптывающей «Черное пальто» в десять ног. Спустя девять лет наступило время премьеры».

В первом отделении вечера будет драмтанец «Анданте» по пьесе Петрушевской 1975 г. в постановке Павлова-Андреевича и «костюмодекорациях» Бочавар, похожих на гибрид растений и животных.

22 мая – 22 июля

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре – выставка «Петрушествие». Как обещают авторы, литературный критик Анна Наринская и художник Катя Бочавар, это «не просто биографический проект, рассказывающий историю одного человека, но повествование о целом поколении, узнаваемых приметах советского времени и его особых эстетических кодах». А Наринская-куратор в приметах времени знает толк: у нее была замечательная выставка про пишущие машинки как важнейший атрибут истории отечественной литературы ХХ в.

1 июня в 20.00

В театре «Практика» – говорящая скульптура «Йéлэна», сделанная Федором Павловым-Андреевичем и Катей Бочавар по известной сказке Петрушевской «Новые приключения Елены Прекрасной». Йелэну играет звезда мастерской Брусникина, актриса и перформансистка Алина Насибуллина. Скульптурное говорение продлится один час.

24 мая – 17 июня

В филиале Музея Москвы, Центре Гиляровского (Столешников пер., 9, стр. 5) – выставка Петрушевской-художника под названием «Это будет петрушающе!». Два этажа старинного особняка займут акварели, графика, мультфильмы (производства «Студии ручного труда» Петрушевской) и те самые «ахинеи».

26 мая в 20.00

Наконец, в Театре наций на малой сцене – собственно юбилей, даже два, потому что «Кабаре пани Петрушевской» выступает уже 10 лет.