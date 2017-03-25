Футболистов сборной России проверят на допинг

Инспекторы из лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA), прибыли в Краснодар, чтобы взять пробы у футболистов сборной России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что инспекторы проверяют все команды - участницы предстоящего Кубка конфедераций FIFA, который пройдет в России.

«Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке», – говорится в сообщении РФС.