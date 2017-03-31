«Урал» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Дагестане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Голы в ворота махачкалинской команды забили нападающие Владимир Ильин на 22-й минуте матча и Эдгар Манучарян на 88-й, а также защитник «Анжи» Шамиль Гасанов на 57-й минуте (автогол). Голами в составе «Анжи» отличились нападающий Александр Прудников на 49-й и полузащитник Арсен Хубулов на 53-й минуте.

На данном этапе «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата (23 очка), «Анжи» расположился на 12-й строчке (23 очка).

В следующем туре «Урал» 7 апреля примет у себя «Оренбург», «Анжи» в этот же день на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».