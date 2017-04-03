В Новом пространстве Театра наций покажут кино о космосе

Фестиваль научно-фантастического кино Spaceweek откроется 12 апреля, в День космонавтики. В его программу вошли первые научно-фантастические фильмы в истории кино: «Послание с Марса» (Великобритания, 1913), «Небесный корабль» (Дания, 1918) и «Чудеса создания» (Германия, 1925). Эти картины будут показаны с музыкальным сопровождением современных композиторов и музыкантов – Владимира Горлинского, Александра Белоусова, Олега Макарова, Кирилла Широкова и Алексея Коханова. Отдельный раздел программы составит советская классика: «Космический рейс» (1935) Василия Журавлева, «Я был спутником Солнца» (1959) Виктора Моргенштерна и «Планета бурь» (1961) Павла Клушанцева. На фестивале состоится российская премьера отреставрированной версии единственной чешской космической оперы «Икар-1» (Ikarie XB 1, 1963) Индржиха Полака. Также будет показан документальный фильм Андрея Ужицы «Оторванные от настоящего» (Германия, 1995).