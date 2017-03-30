Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: От редакции: Первые в прокате

Государственный протекционизм в кинопрокате, с одной стороны, порождает смешные истории, с другой – исчерпывает запас терпения прокатчиков. Разведение во времени громких премьер не участниками рынка или саморегулируемыми организациями, а Министерством культуры неизбежно становится полем битвы лоббистов (потенциально коррупционноемким). При этом используются аргументы патриотического воспитания и поддержки отечественного производителя, но не используются аргументы развития бизнеса и защиты права на информацию.

Сейчас между Минкультуры, продюсерами и представителями кинотеатров зреет конфликт. Премьера восьмой части кассовой голливудской франшизы «Форсаж» планировалась на 13 апреля, однако продюсеры российской картины «Время первых» (премьера запланирована на 6 апреля), посвященной выходу в космос Алексея Леонова, попросили отодвинуть «Форсаж» на неделю, чтобы освободить российскую ленту от конкуренции с американской.