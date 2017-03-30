Первые в прокате
- Николай Эппле
- / Ведомости
Государственный протекционизм в кинопрокате, с одной стороны, порождает смешные истории, с другой – исчерпывает запас терпения прокатчиков. Разведение во времени громких премьер не участниками рынка или саморегулируемыми организациями, а Министерством культуры неизбежно становится полем битвы лоббистов (потенциально коррупционноемким). При этом используются аргументы патриотического воспитания и поддержки отечественного производителя, но не используются аргументы развития бизнеса и защиты права на информацию.
Сейчас между Минкультуры, продюсерами и представителями кинотеатров зреет конфликт. Премьера восьмой части кассовой голливудской франшизы «Форсаж» планировалась на 13 апреля, однако продюсеры российской картины «Время первых» (премьера запланирована на 6 апреля), посвященной выходу в космос Алексея Леонова, попросили отодвинуть «Форсаж» на неделю, чтобы освободить российскую ленту от конкуренции с американской.
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