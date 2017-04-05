Фарфоровую чашу династии Мин продали на аукционе в Гонконге за $29,5 млн

Фарфоровую чашу, изготовленную в XV в. в эпоху китайской династии Мин, продали на аукционе в Гонконге за $29,5 млн, сообщает Sotheby's.

«Лот продан за 229 млн гонконгских долларов ($29,5 млн)», - заявил представитель организаторов торгов, не назвав имя покупателя.

Речь идет о сине-белой чаше диаметром 23 см. По мнению экспертов, она была изготовлена в период Сюаньдэ (1426-1435 гг.) и сохранилась в превосходном состоянии. Сосуд украшен расписной миниатюрой с изображением рыб в императорском пруду на фоне цветущих лотосов.

«Эта вещица довольно хорошо известна, в том числе в Японии: она выставлялась в Национальном музее Токио в 1963 г., в Киотском музее в 1966 г., да и затем активно экспонировалась на публике», - рассказал замдиректора азиатского отделения Sotheby's Николас Чоу.