Умер космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет умер советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщает журнал «Новости космонавтики». Ранее сообщалось, что он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Дочь Гречко Ольга сообщила РБК, что космонавт скончался от сердечной недостаточности. «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти - сердечная недостаточность… Он был очень светлым человеком», — сказала она.

Гречко родился 25 мая 1931 г. в Ленинграде. В 1955 г. окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал инженером, старшим инженером, затем начальником группы ОКБ-1, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

В 1968 г. был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. Гречко совершил три космических полета — в 1975 г., 1977-1978 гг. (рекордный для своего времени) и в 1985 г.

С 1986 г. Гречко работал в Институте физики биосферы РАН. Защитил степени кандидата технических наук и доктора физико-математических наук. Написал мемуары «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».