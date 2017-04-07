Космонавт Георгий Гречко госпитализирован в тяжелом состоянии – ТАСС

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко госпитализирован в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Космонавт накануне поступил в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в отделении терапии 81-й клинической городской больницы Москвы им. Вересаева», - сказал он.

Однако дочь космонавта Ольга не подтвердила данную информацию. По ее словам, Гречко проходит курс лечения дома. «Он дома, все нормально. Он занимается лечением, но дома», - сказала она.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 г. в Ленинграде. 27 мая 1968 г. он был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один раз выходил в открытый космос (1 час 28 минут).