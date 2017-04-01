Памяти Евгения Евтушенко
Советский и российский поэт умер на 85-м году жизни в США от остановки сердца
Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в 1949 г. в газете «Советский спорт». В 1952 г. вышла первая книга стихов Евтушенко под названием «Разведчики грядущего». В этом же году поэт стал самым молодым членом Союза писателей СССР
1/9
Евтушенко родился в Иркутской области, в 12 лет переехал с матерью в Москву. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но был исключен оттуда за «дисциплинарные взыскания». Не фотографии Евгений с сыном Петей
2/9
С 1955 по 1962 гг. выходят несколько сборников поэта, которые принесли ему популярность: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко», «Нежность», «Взмах руки». Пользовались популярностью и сценические выступления Евтушенко, на которых он читал собственные произведения
3/9
В 1963 г. Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе
4/9
Поэт Евгений Евтушенко и вдова Джона Леннона Йоко Оно во время работы Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» в 1987 году
5/9
В разные годы Евтушенко занимал должности секретаря правления Союза писателей СССР и Содружества писательских союзов. В 1989 г. был избран народным депутатом СССР от Дзержинского округа города Харькова и был им до конца СССР. На фотографии Евгений Евтушенко с президентом США Ричардом Никсоном
6/9
Евтушенко был официально женат четыре раза — на поэтессе Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, ирландке Джен Батлер и Марии Новиковой с 1987 г. (на фотографии)
7/9
В 1991 г. поэт заключил контракт с американским университетом в городе Талса (штат Оклахома) и уехал с семьёй преподавать в США. В Талсе Евтушенко прожил последние годы, там же умер
8/9
Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком, передал ТАСС
9/9