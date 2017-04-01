Памяти Евгения Евтушенко

Валентин Мастюков/ИТАР-ТАСС

Евтушенко родился в Иркутской области, в 12 лет переехал с матерью в Москву. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но был исключен оттуда за «дисциплинарные взыскания». Не фотографии Евгений с сыном Петей

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