В США простились с поэтом Евгением Евтушенко

В американском городе Талса (штат Оклахома) завершилась церемония прощания с Евгением Евтушенко. Она проходила в большом актовом зале культурного центра университета, в котором поэт работал последние годы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на друга семьи Евтушенко, писателя Михаила Моргулиса, на траурной церемонии присутствовали около 600 человек.

«Атмосфера была замечательная, все было очень трогательно, многие плакали… Сыновья Евгения Александровича — Саша и Женя — читали его стихи: один исполнял их по-русски, другой переводил на английский», — рассказал Моргулис. Также на церемонии выступали генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров, проректор университета Талсы Роджер Блейс и профессор Роберт Дональдсон, который 25 лет назад пригласил Евтушенко преподавать в США.

Евтушенко умер 1 апреля на 85-м году жизни. Поэт, согласно его последней воле, будет похоронен в московском Переделкине. Гражданская панихида в Москве состоится 11 апреля в Центральном доме литераторов.