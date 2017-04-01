Умер Евгений Евтушенко

Поэт скончался от остановки сердца в возрасте 84 лет в окружении родных и близких

На 85-м году жизни умер советский и российский поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова. «Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала она. Накануне Евтушенко в тяжелом состоянии был госпитализирован в клинику в США. Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

Евтушенко родился 18 июля 1932 г. в Иркутской области, в возрасте 12 лет переехал с матерью в Москву. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но был исключен оттуда за «дисциплинарные взыскания» и за поддержку романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в 1949 г. в газете «Советский спорт». В 1952 г. вышла первая книга стихов Евтушенко под названием «Разведчики грядущего». В этом же году поэт стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

«Меня приняли в Литературный институт без аттестата зрелости и почти одновременно в Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу. Но я знал ей цену. И я хотел писать по-другому», — написал позже Евтушенко в «Преждевременной автобиографии».

Олег Иванов /Фотохроника ТАСС Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в 1949 г. в газете «Советский спорт». В 1952 г. вышла первая книга стихов Евтушенко под названием «Разведчики грядущего». В этом же году поэт стал самым молодым членом Союза писателей СССР 1/9 Валентин Мастюков/ИТАР-ТАСС Евтушенко родился в Иркутской области, в 12 лет переехал с матерью в Москву. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но был исключен оттуда за «дисциплинарные взыскания». Не фотографии Евгений с сыном Петей 2/9 Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС С 1955 по 1962 гг. выходят несколько сборников поэта, которые принесли ему популярность: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко», «Нежность», «Взмах руки». Пользовались популярностью и сценические выступления Евтушенко, на которых он читал собственные произведения 3/9 Галина Романцева/ТАСС В 1963 г. Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе 4/9 Роман Подерни /Фотохроника ТАСС Поэт Евгений Евтушенко и вдова Джона Леннона Йоко Оно во время работы Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» в 1987 году 5/9 Wikimedia В разные годы Евтушенко занимал должности секретаря правления Союза писателей СССР и Содружества писательских союзов. В 1989 г. был избран народным депутатом СССР от Дзержинского округа города Харькова и был им до конца СССР. На фотографии Евгений Евтушенко с президентом США Ричардом Никсоном 6/9 Григорий Сысоев/РИА Новости Евтушенко был официально женат четыре раза — на поэтессе Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, ирландке Джен Батлер и Марии Новиковой с 1987 г. (на фотографии) 7/9 Владимир Вяткин/РИА Новости В 1991 г. поэт заключил контракт с американским университетом в городе Талса (штат Оклахома) и уехал с семьёй преподавать в США. В Талсе Евтушенко прожил последние годы, там же умер 8/9 Владимир Астапкович/РИА Новости Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком, передал ТАСС 9/9

С 1955 по 1962 гг. выходят несколько сборников поэта, которые принесли ему популярность: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко», «Нежность», «Взмах руки». Пользовались популярностью и сценические выступления Евтушенко, на которых он читал собственные произведения. Вышли несколько дисков и аудиокниг со стихотворениями поэта в его исполнении. В 1963 г. Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В разные годы Евтушенко занимал должности секретаря правления Союза писателей СССР и Содружества писательских союзов, сопредседателя писательской ассоциации «Апрель». С 1988 г. состоял в обществе «Мемориал». В 1989 г. был избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа города Харькова и был им до конца существования СССР.

В 2007 г. в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась премьера рок-оперы «Идут белые снеги», созданной на стихи Евгения Евтушенко композитором Глебом Маем.

В 1991 г. поэт заключил контракт с американским университетом в городе Талса (штат Оклахома) и уехал с семьей преподавать в США. В Талсе Евтушенко прожил последние годы, там же умер.

В 2013 г. Евтушенко перенес сложную операцию, ему ампутировали правую ногу. В 2015 г. для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор.

Евгений Евтушенко был официально женат четыре раза — на поэтессе Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, ирландке Джен Батлер и Марии Новиковой (с 1987 г.). У поэта пять сыновей.

Российский и советский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что своим уходом Евтушенко захлопнул страницы поэтов-шестидесятников. «Не только я, но и вся Россия сегодня скорбит и еще долго будет печалиться по поводу ухода самого яркого поэта советского и российского периодов. Шестидесятника, самого яркого», — сказал Кобзон (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «близко знал Евгения Александровича» и в последний раз с ним встречался в Твери в Доме поэзии летом 2016 г.

Главный редактор «Литературной газеты» писатель Юрий Поляков назвал Евтушенко последним громким поэтом XX в. «Ушел последний громкий поэт XX века, последний выдающийся советский поэт. Жаль, что он упокоился на чужбине, но все равно остался русским поэтом», — сказал Поляков «Интерфаксу».