В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов

В Санкт-Петербурге скончался 52-летний сенатор Вадим Тюльпанов. По информации интернет-издания «Фонтанка», чиновник неудачно поскользнулся в бане и ударился головой. По информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, Тюльпанов скончался из-за перелома основания черепа.

Тюльпанову была вызвана скорая помощь вечером 4 апреля. В момент инцидента он находился в общественном заведении на территории Кировского района. На место происшествия прибыл спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Петербурга.

Тюльпанов возглавлял петербургский закс с 2003 по 2011 г. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 г., в 2014 г. - от Ненецкого автономного округа.