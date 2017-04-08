«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в матче чемпионата России

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Гол в ворота петербуржцев забил нападающий Павел Яковлев на 21-й минуте матча, голом в составе «Зенита» отличился нападающий Александр Кокорин на 73-й минуте.

Ничьей сегодня также завершился матч самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара», проходивший в Самаре, — 2:2. Мячи в ворота гостей забросили нападающие Джанни Бруно на 16-й минуте и Сергей Корниленко на 32-й. Голы в ворота хозяев забили полузащитник Януш Гол на 8-й минуте и центральный защитник Петр Занев на 30-й (пенальти).

Матч грозненского «Терека» с тульским «Арсеналом», проходивший в Чечне, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в ворота тульской команды забили нападающий Магомед Митришев на 5-й и 20-й минутах матча и полузащитник Бернард Бериша на 90-й. Единственный гол в ворота «Терека» забросил нападающий Федерико Расич на 77-й минуте (пенальти).

На данном этапе «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (43 очка), «Терек» расположился на 5-й строчке (33 очка), «Амкар» — на 7-й (32 очка), «Анжи» (24 очка), «Арсенал» (18 очков) и «Крылья Советов» (17 очков) занимают 11-ю, 13-ю и 14-ю позиции соответственно.

В следующем туре «Зенит» 15 апреля на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Амкар» 14 апреля примет у себя «Уфу», «Арсенал» в этот же день дома встретится с московским «Локомотивом», «Терек» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Анжи» и «Крылья Советов» сыграют между собой, встреча пройдет в Махачкале.