«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 0:0.

Ничьей сегодня также завершился матч «Краснодара» и московского ЦСКА, проходивший на Кубани, — 1:1. Мяч в ворота гостей забросил нападающий Федор Смолов на 58-й минуте матча (пенальти). Гол в ворота хозяев забил полузащитник Понтус Вернблум на 76-й минуте.

Матч «Уфы» с московским «Спартаком», проходивший в Башкортостане, завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Голы в ворота «Уфы» забили полузащитники Денис Глушаков на 38-й минуте матча, Квинси Промес на 56-й (пенальти) и Лоренсо Мельгарехо на 91-й минуте. Единственный гол в ворота «Спартака» забросил полузащитник Иван Обляков на 85-й минуте.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (51 очко), ЦСКА расположился на 2-й строчке (43 очка), «Краснодар» — на 4-й (35 очков), «Уфа» (32 очка), «Ростов» (31 очко) и «Локомотив» (30 очков) занимают 6-ю, 8-ю и 9-ю позиции соответственно.

В следующем туре «Спартак» 15 апреля примет у себя санкт-петербургский «Зенит», «Уфа» 14 апреля сыграет на выезде с пермским «Амкаром», ЦСКА в этот же день в Москве встретится с «Ростовом», «Локомотив» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Краснодар» в Казани встретится с «Рубином».