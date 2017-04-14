Россия и Сирия снимут художественный фильм «Пальмира»

В Министерстве культуры России рассказали о планах российской «Пролайн-медиа» и сирийской Shaghaf снять художественный фильм «Пальмира». Картина расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию.

Подписание соглашения о создания фильма состоится в ведомстве при участии министра культуры России Владимира Мединского, сирийского посла Риада Хаддада. «Картина станет первой современной лентой, созданной в копродукции двух стран», — отметили в Минкультуры.

Продюсером фильма станет известная сирийская актриса Сулаф Фавакерджи, режиссером и автором сценария ленты – Иван Болотников.