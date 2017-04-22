Сборная России стала второй на командном чемпионате мира по фигурному катанию

В Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России заняла второе место, набрав 105 баллов.

В одиночном женском катании обе программы с мировыми рекордами выиграла Евгения Медведева. Елена Радионова заняла второе место в короткой программе. Среди мужчин второй результат в короткой программе показал Михаил Коляда. Пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заняла третьи места в обеих программах. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в произвольном прокате.

Первое место заняла сборная Японии (109 баллов), замыкает тройку лидеров команда из США (97 баллов).