Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при России

Немецкий гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», выиграл квалификацию Гран-при России. Напомним, российский этап Формулы-1 проходит в Сочи. Вторым пришел партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен. Третьим стал финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место, он выбыл после второго сегмента. «Было трудно управлять машиной, мы так и не могли заставить автомобиль хорошо работать, чего-то сегодня не хватало…Похоже, нам просто не подходит эта трасса», — прокомментировал Квят свой результат.