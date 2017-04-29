«Локомотив» проиграл «Рубину» со счетом 0:1

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота москвичей забил полузащитник Денис Ткачук на 20-й минуте матча.

На данном этапе «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (35 очков), «Рубин» расположился на 10-й строчке (32 очка).

В следующем туре «Рубин» 6 мая примет у себя «Уфу», «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».