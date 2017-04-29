«Терек» разгромил «Урал» со счетом 5:2

Грозненский футбольный клуб «Терек» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Чечне и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Голы в ворота екатеринбуржцев забили нападающие Вье Аблае Мбенг на 33-й и 63 минутах матча и Заур Садаев на 67-й, полузащитник Игорь Лебеденко на 83-й и защитник Кешмази Милад Мохаммади на 90-й минуте. Голами в составе «Урала» отличились нападающие Роман Павлюченко на 21-й минуте и Эдгар Манучарян на 87-й.

На данном этапе «Терек» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (39 очков), «Урал» расположился на 11-й строчке (29 очков).

В следующем туре «Урал» 5 мая примет самарские «Крылья Советов», «Терек» в этот же день сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».