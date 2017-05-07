Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла хорватскую спортсменку Мирьяну Лучич-Барони в первом круге женского турнира Mutua Madrid Open, который проходит в столице Испании. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу Шараповой.

В следующем круге россиянка встретится с канадской спортсменкой Эжени Бушар.

Во второй круг турнира вышла также россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая спортсменку из Казахстана Ярославу Шведову со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге она сыграет с американкой Элисон Риске.

Еще одна российская спортсменка Анастасия Павлюченкова пока не успела побороться за место во втором круге. В первом круге она встретится с румынкой Сораной Кырстя.