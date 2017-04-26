Мария Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Ее соперницей была итальянка Роберта Винчи
Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации. Она выиграла свой первый матч и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте
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Спортсменки провели на корте 1 час и 45 минут, россиянка обыграла соперницу со счетом 7:5, 6:3
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Первой соперницей Марии стала итальянка Роберта Винчи, занимающая 36 строчку в рейтинге WTA. Во втором туре Шарапова встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой
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Шарапова была дисквалифицирована на два года от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых требований. Позже россиянка обжаловала это решение Международной федерации тенниса (ITF), и срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев. На фото: Мария Шарапова и ее тренер Свен Грунефельд во время тренировки перед матчем
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Forbes оценивал финансовые потери Шараповой от двухлетней дисквалификации в $50 млн.
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