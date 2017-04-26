Мария Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

Julia Rahn / TASS

Шарапова была дисквалифицирована на два года от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых требований. Позже россиянка обжаловала это решение Международной федерации тенниса (ITF), и срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев. На фото: Мария Шарапова и ее тренер Свен Грунефельд во время тренировки перед матчем

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