Шарапова поднялась на 258 место рейтинга Женской теннисной ассоциации

Россиянка Мария Шарапова поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на четыре строчки и заняла 258 место. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Шарапова была дисквалифицирована из-за употребления мельдония. В конце апреля этого года она возобновила участие в состязаниях. Первым ее турниром было соревнование в Штутгарте, где она дошла до полуфинала.

Накануне Шарапова также успешно стартовала на турнире в Мадриде, выиграв матч первого круга.