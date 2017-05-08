Назван состав сборной России по хоккею на матч с Германией

Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч чемпионата мира против сборной Германии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратари: Андрей Василевский и Илья Сорокин.

В состав сборной включены Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов; Виктор Антипин - Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов; Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров; Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.