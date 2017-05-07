Сборная России по хоккею разгромила команду Италии со счетом 10:1

Российская сборная обыграла национальную команду Италии в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в немецком Кельне и завершилась со счетом 10:1 в пользу россиян.

Шайбы в ворота итальянцев забили Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин. В составе сборной Италии голом отличился Томассо Траверса.

Это вторая победа России на чемпионате мира 2017 г. Ранее российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 2:1 (победитель определился в серии буллитов). В следующем матче Россия сыграет с Германией.