Сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на две строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и заняла 63-е место.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в очередной раз обновили антирекорд. В декабре 2016 г. россияне опустились на 56-е место, что стало на тот момент худшим показателем за всю историю команды. В феврале 2017 г. новым рекордом после очередной публикации рейтинга FIFA стало падение на 61-ю строчку.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бразилии, а в первой его десятке присутствуют Аргентина, Германия, Чили (немцы и чилийцы выступят в Кубке конфедераций), Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия (выступит на Кубке конфедераций), Швейцария, Испания.