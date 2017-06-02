Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций FIFA 2017 г. «Сегодня футболист не принял участие в тренировке и покинул расположение команды», — говорится в сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на 100%. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», — сказал Дзюба.

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что клинически значимых проблем с коленным суставом у Дзюбы нет. «Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру», — считает специалист.