Brand Finance включил «Зенит» в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

Исследовательская компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. В список попал и петербургский ФК «Зенит», он занимает 41 строчку. По оценке Brand Finance, стоимость российского клуба составляет $154 млн.

Лидером рейтинга стал «Манчестер юнайтед» ($1,73 млрд), на втором месте мадридский «Реал» ($1,419 млрд), на третьем – «Барселона» ($1,418 млрд). Также в топ-10 вошли: Челси ($1,248 млрд), «Бавария» ($1,222 млрд), «Манчестер сити» ($1,021), Пари Сен-Жермен ($1,011 млрд), «Арсенал» ($941 млн), «Ливерпуль» ($908 млн), «Тоттенхэм Хотспур» ($696 млн).