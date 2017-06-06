Рейтинг самых дорогих брендов мира возглавил Google

Топ-5 самых дорогих брендов в мире по версии британских компаний WPP и Kantar Millward Brown составили Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный ежегодный рейтинг The BrandZ Global Top 100. С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Amazon год назад был на седьмом месте, Facebook сохранил пятую позицию в рейтинге.

На выручку пяти лидеров рейтинга приходится 25% доходов всех 100 брендов рейтинга. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8%, с $3,4 трлн в 2016 г. до $3,6 трлн в 2017 г. Комментируя результаты исследования, руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш отметил, что в рейтинге доминируют интернет-гиганты, которые действуют на мировой арене с первого дня и «которые построены на мощных и инновационных платформах».

В ходе исследования аналитики опросили более 3 млн покупателей по всему миру об их отношении примерно к 120 000 брендов, представленным на 50 рынках мира. Также при составлении рейтинга учитываются финансовые показатели, связанные с брендами, и вклад брендов в будущую прибыль компании.