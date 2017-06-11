Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл турнир серии «Большого шлема» Roland Garros в мужском одиночном разряде. В финале он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1). На Roland Garros-2017 Надаль не проиграл ни одного сета.

Первый раз испанский теннисист выиграл этот турнир в 2005 г. Эта победа стала для Надаля первой на турнирах «Большого шлема» в целом. Затем он становился победителем Roland Garros в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. Всего на счету Надаля 15 побед на турнирах большого шлема.

Призовой фонд Roland Garros в 2017 г. составил $28,5 млн.