«Интерфакс»: Гендиректор Новосибирского оперного театра Кехман ушел в декретный отпуск

Основатель группы JFC, ныне гендиректор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск, сообщил «Интерафксу» источник в театральных кругах города. По его словам, и. о. гендиректора театра назначена бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании «Балтика» Снежана Любарь. Любарь стала заместителем гендиректора в начале 2017 г., сказал еще один источник агентства в театральной среде Новосибирска.

Основатель обанкротившегося холдинга JFC, директор петербургского Михайловского театра, Кехман возглавил новосибирский театр в 2015 г. после скандала вокруг постановки оперы «Тангейзер». Министерство культуры тогда уволило его предшественника Бориса Мездрича за неподчинение. Сразу после назначения Кехман объявил о начале ремонта и обновлении репертуара театра, «Тангейзер» с репертуара был снят.

Театр открылся после реконструкции 13 ноября 2015 г., сразу после этого несколько заслуженных архитекторов выступили с критикой проделанных работ и потребовали вернуть театру первоначальный облик. В отношении Кехмана и директора ООО «Архитектурная мастерская Тоскина» Евгения Тоскина возбуждены административные дела по статье КоАП «Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия». В марте 2016 г. суд оштрафовал Кехмана на 100 000 руб. за нарушения при ремонте театра.