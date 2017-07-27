Создатели «Игры престолов» снимут мини-сериал о катастрофе в Чернобыле

Телеканал HBO в следующем году начнет производство пятисерийного мини-сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, сообщает Associated Press. HBO создал такие сериалы, как «Игра престолов», «Секс в большом городе», «Клан сопрано».

Британский актер Джаред Харрис сыграет советского ученого, которому Кремль поручил расследовать причины катастрофы.

«В этом сериале будут экранизированы события украинской ядерной катастрофы 1986 г., которые привели к широкомасштабным радиоактивным осадкам. Тридцать человек были убиты, более 100 000 пришлось эвакуировать», — говорится в сообщении агентства.

HBO объявил об этом на летней встрече Ассоциации телевизионных критиков. Съемки сериала о Чернобыле начнутся весной 2018 г. в Литве.