Досуг

Новый сезон «Игры престолов» показали в метро

На премьеру седьмой части в подземку спустилось 350 человек
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