Новый сезон «Игры престолов» показали в метро
На премьеру седьмой части в подземку спустилось 350 человек
В ночь на 18 июля на станции "Маяковская" московского метро показали первую серию 7-го сезона сериала от HBO «Игра престолов»
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Зрителей развлекали костюмированным шоу. Показ был организован совместно с компанией «Амедиа»
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Поклонники сериала тоже переоделись в костюмы любимых героев
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На знаменитом железном троне можно было сфотографироваться
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В вестибюле станции пассажиров встречали актеры в образе белых ходоков
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Никто не ушел с мероприятия без селфи
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Участник показа
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Станция московского метро во второй раз в этом сезоне становится киноплощадкой. Открыл серию кинопоказов фильм Дмитрия Светозарова "Тень"
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Билеты на премьерный показ разыгрывались метрополитеном
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Проект «Ночь в метро» начался в 2015 г. с занятий йоги. С тех пор в столичной подземке проводились концерты, театральные постановки, лекции и прочие мероприятия
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Участница показа
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Более 350 человек посетили премьеру, передает агентство "Москва»
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Вход в вестибюль станции "Маяковская"
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