Константин Богомолов поставит ораторию Генделя

В мае 2018 г. в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоится премьера оратории Генделя «Триумф Времени и Правды» в постановке Константина Богомолова на либретто Владимира Сорокина. Об этом Богомолов сообщил в фейсбуке. «Триумф Времени и Правды» – первая оратория Генделя. Он сочинил ее в 1707 г. в Италии, автором либретто стал кардинал Бенедетто Памфили. Герои оратории – аллегорические персонажи Время и Правда, Красота и Наслаждение. «Готовя проект, я подумал о том, чтобы попросить великого русского писателя и моего друга Владимира Сорокина написать новый перевод / версию / оригинальный текст либретто», – пишет Богомолов, отмечая литературное несовершенство текста кардинала Памфили «в противоположность великой музыке». «Моя идея нашла полное понимание театра и его руководства, за что я бесконечно благодарен, – сообщает режиссер. – Владимир Сорокин написал невероятный текст. Я полагал, что, будучи уникальным стилистом, Сорокин прекрасно почувствует соль и суть, я лелеял тайную литературоведческую идею, что Сорокин – новое барокко, барокко XXI века, но я не мог подумать, что получу текст, абсолютно конгениальный музыке Генделя».