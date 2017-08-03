Кличко заявил о завершении боксерской карьеры

Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на официальном сайте.

Таким образом, мачт-реванш с британцем Энтони Джошуа у Кличко не состоится. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 г. Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.