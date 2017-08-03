Названы участники Московской биеннале

Участниками Основного проекта Московской международной биеннале станут 52 художника из 25 стран. Среди них такие звезды современного искусства, как Мэтью Барни, Олафур Элиассон и Бьорк. Основной проект «Заоблачные леса» пройдет в Новой Третьяковке с 19 сентября 2017 г. по 18 января 2018 г. В этом году был создан Экспертный совет Московской биеннале, в который вошли директора ведущих российских музеев, независимые кураторы и представители некоммерческих организаций. Совет принимает все творческие решения. Также разработана система презентации российских художников куратору Основного проекта. В результате Юко Хасегаве поступило более 600 заявок от российских художников и более100 рекомендаций от Экспертного совета. В Основной проект были выбраны: творческое объединение «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов. Кроме того, Юко Хасегавой были отобраны работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Алины Гуткиной и Михаила Толмачева из коллекции современного российского искусства Газпромбанка.