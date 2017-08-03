Объявлена программа кинофестиваля «Короче»

Тридцать восемь короткометражных фильмов, снятых на русском языке, вошли в основную конкурсную программу пятого кинофестиваля «Короче». Фестиваль пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа. В числе участников основной программы режиссер Ким Белов с фильмом «Акадо», режиссер Владимир Болгов с картиной «Бывает», киевский режиссер Станислав Капралов с фильмом Sui Caedere («Суицид») о загробной жизни и гость из Лос-Анджелеса Влад Козлов с короткометражкой «Малыш». Возглавит жюри продюсер, основатель студии «Профит» Игорь Толстунов. Помимо основного конкурса в рамках «Короче» зрители смогут увидеть несколько внеконкурсных и специальных программ. Как отмечают организаторы, большинство лауреатов фестиваля впоследствии находят себя в большом кино или новых проектах.